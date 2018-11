La SOGP nomme Nicole Musicco, une gestionnaire chevronnée du secteur, comme chef des marchés privés







Le nouveau rôle favorisera l'évolution des capacités de placement et la valeur à long terme pour les clients de la SOGP

TORONTO, le 19 nov. 2018 /CNW/ - La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) a annoncé aujourd'hui la nomination de Nicole Musicco comme directrice générale principale, Marchés privés, à compter du 7 janvier 2019.

Mme Musicco faisait partie de l'équipe de direction du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario où elle a occupé diverses fonctions principales. En tant que vice-présidente de Teachers' Private Capital, elle a supervisé les positions des fonds de titres de sociétés fermées et de capital de risque gérés à l'externe, ainsi que les activités de placement et de souscription de titres sur les marchés émergents. Elle a aussi dirigé les activités d'expansion dans de nouveaux secteurs. En outre, en tant que directrice générale pour la région Asie-Pacifique, elle a joué un rôle de premier plan dans l'établissement du bureau de la SOGP à Hong Kong, en dirigeant toutes les activités de placement dans la région. Plus récemment, Mme Musicco a été directrice générale principale du groupe Actions de sociétés ouvertes de la SOGP.

« La nomination de Nicole Musicco représente une étape importante dans l'évolution de notre stratégie axée sur les marchés privés, a affirmé Jean Michel, directeur des placements. Sa vaste expérience de placement dans la structuration d'opérations complexes constituera un atout précieux pour établir des partenariats stratégiques essentiels et continuer de tirer profit des occasions de placement qui nous permettront de réaliser les objectifs de placement de nos clients. »

Mme Musicco relèvera de Jean Michel et travaillera au bureau de Toronto de la SOGP.

Mme Musicco est titulaire d'un HBA et d'un MBA de la Richard Ivey School of Business et d'un baccalauréat ès sciences en kinésiologie de l'Université Western. Elle siège au conseil d'administration de Youth Employment Services (YES) et au comité d'investissement de la Toronto General & Western Hospital Foundation du University Health Network.

SOGP

La Société ontarienne de gestion des placements (SOGP) gère un actif de 61,6 milliards pour ses clients. Son mandat consiste à fournir aux grandes institutions du secteur public des services de gestion de placement, notamment des conseils sur la constitution de portefeuilles, un meilleur accès à diverses gammes de catégories d'actifs et des capacités de gestion du risque très perfectionnées. La SOGP est une organisation indépendante qui exploite ses activités indépendamment du gouvernement. Elle est guidée par un conseil d'administration très expérimenté et professionnel. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.imcoinvest.com et suivre le fil @IMCOinvest sur Twitter.

