illuxi annonce fièrement la création de son comité aviseur

MONTRÉAL, 19 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intelligence illuxi dévoile aujourd'hui la composition de son tout premier comité aviseur présidé par monsieur Mario Bertrand, auquel s'adjoignent mesdames Julie Bédard et Magali Depras, ainsi que monsieur Luc Vincent. Leurs feuilles de route respectives sont aussi impressionnantes que pertinentes.



Mario Bertrand

Se distinguant par un sens politique et stratégique hors du commun, ainsi que par une habileté à dénouer des crises majeures, à négocier des ententes complexes et à établir des partenariats fructueux, il occupe d'abord des postes de direction en communications puis devient chef de cabinet du premier ministre.

Fort de ces expériences, il dirige plusieurs entreprises, au pays comme en Europe, dont l'une met en place des plateformes commerciales relatives aux infrastructures et aux technologies dans des pays émergents.

Au fil des ans, il sera membre de nombreux conseils d'administration. Et il est détenteur d'un 3e cycle du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, à Paris.

Julie Bédard

Membre du Barreau et détentrice d'un MBA, cette femme dynamique et rassembleuse cumule plus de 20 ans d'expérience au sein de PME et de la grande entreprise.

Elle a participé étroitement à l'entreprise familiale Graph Synergie ? spécialisée en effets visuels et projets 3D ? ce qui l'a menée sur trois continents, et elle est maintenant présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Impliquée dans l'entrepreneuriat féminin, elle a présidé la Jeune chambre de commerce de Québec et elle est membre de plusieurs conseils, ainsi que d'Anges Québec. Elle est aussi leader de l'Effet A et s'investit dans différentes causes.

Magali Depras

Titulaire d'un MBA, d'un certificat en gouvernance et d'une maîtrise en langues étrangères, c'est une véritable citoyenne du monde : les postes de haute direction qu'elle a occupés l'ont amené à travailler dans pas moins d'une trentaine de pays.

Personne authentique et dotée d'une énergie contagieuse, cette dirigeante chevronnée comptant plus de 25 ans d'expérience est maintenant consultante senior et conseille notamment des entreprises du domaine des nouvelles technologies.

Elle est en outre une bénévole active pour divers comités et conseils en plus d'avoir dirigé l'élaboration de la première certification parité au Canada, au sein de l'organisme La Gouvernance au Féminin.

Luc Vincent

Membre des CPA et détenteur d'un MBA, il est impliqué depuis plus de 25 ans dans la planification et le déploiement de plusieurs projets ayant façonné l'économie du Québec.

Homme d'affaires et entrepreneur aguerri, il fonde successivement ModelCom et GIM?Gestion de risques, avant de participer à la mise sur pied de Kerosene, puis de Thiffault, Plouffe, Vincent CPA.

Il a participé à l'entrée en Bourse de deux organisations, conseillé plus de 40 entreprises sur l'implantation des programmes de conformité qui y ont cours, et il reste actif dans une multitude de projets de démarrage, d'achat et de vente d'entreprises.

La présidente et fondatrice d'illuxi, Geneviève Desautels, se réjouit d'accueillir des personnes si motivées et dotées d'une aussi solide expérience du domaine des affaires, tant au pays que sur la scène internationale. « Cela ouvre de manière très stimulante la voie à notre prochaine étape de croissance qui consistera à étendre la mise en marché de nos simulations immersives, ainsi qu'à élargir l'éventail des nos simulations dans notre catalogue de produits », a-t-elle déclaré.

À propos d'Intelligence illuxi

illuxi produit, conçoit, héberge et diffuse des simulations immersives multilingues sur une plateforme qu'elle a développée. Les simulations sont destinées aux cadres et aux employés d'entreprises et d'organisations de toutes tailles. Les simulations d'illuxi, dont la trame narrative évolue selon la progression des participants qui sont appelés à prendre des décisions stratégiques, permettent de réduire considérablement le temps de formation ainsi que les coûts afférents, tout en rehaussant l'efficacité d'apprentissage.

