Des tests du système d'alerte au public seront distribués au Canada le 28 novembre 2018

EXFO inc. annonce aujourd'hui que Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du conseil d'administration, et Philippe Morin, président-directeur général, ont récemment pris des décisions personnelles quant à leur participation dans EXFO....

Leur partenariat permet aux organisations de détecter et sécuriser de manière intelligente leurs données les plus précieuses et les plus vulnérables, où qu'elles résident, tout en maintenant l'intégrité des données tout au long de leur acheminement ...