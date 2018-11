Amber Skymer nommée gestionnaire de produits sénior de Produits de Construction Derby, fabricant des marques Tando et Novik







QUÉBEC, 19 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits de Construction Derby inc., fabricant des marques de revêtement extérieur TandoMD et NovikMD, annonce la nomination d'Amber Skymer au poste de gestionnaire de produits sénior. À ce titre, elle établira et dirigera des programmes ciblant les constructeurs, les entrepreneurs, les architectes et les designers.

Skymer sera également la référence sur le plan de la connaissance du marché pour le développement de produits et de catégories concurrentiels. «?Les excellents résultats d'Amber pour ce qui est de stimuler l'innovation et de lancer des produits rentables sera un atout très précieux pour Derby, qui continue de développer ses marques et de consolider son réseau de distribution?», a déclaré Ralph Bruno, président et chef de la direction de Derby.

Au cours des cinq dernières années, Mme Skymer a travaillé pour Wolf Organization, à York (Pennsylvanie), l'un des principaux distributeurs de produits de construction de marque dans l'est des États-Unis. Après y avoir débuté en tant que spécialiste des produits, Mme Skymer a été promue plusieurs fois et, avant de se joindre à Derby, elle occupait les fonctions de directrice des catégories.

«?Je me réjouis d'aider Derby à faire le lien entre les professionnels du design et de l'industrie de la construction et nos marques Tando et Novik. Nous avons une proposition de valeur fantastique qui répond aux besoins du marché, par exemple en ce qui concerne la pénurie de main-d'oeuvre, les retards de chantiers et la gestion de l'humidité?», a déclaré Mme Skymer.

Mme Skymer a obtenu son baccalauréat en design et architecture intérieure de l'Université Drexel, à Philadelphie.

Pour en savoir plus sur TandoStone et TandoShake, rendez-vous au www.tandobp.com/fr. Pour en savoir plus sur NovikStone et NovikShake, rendez-vous au www.novik.com/fr.

À propos des Produits de Construction Derby, maison mère des marques Tando et Novik

Produits de Construction Derby est la société mère de Tando et Novik, deux marques qui changent la donne dans la catégorie des produits de construction. Marque destinée aux professionnels, Tando a redéfini la catégorie des revêtements extérieurs en reproduisant la beauté naturelle et la texture des bardeaux de bois et de la pierre, et ce en n'exigeant que peu, voire aucun entretien. Imperméable à l'humidité et capable de résister à tous les temps, le nouveau bardeau Beach House, créé par Tando, ressemble à s'y méprendre au cèdre véritable, tandis que la gamme Signature Stain de Tando offre toute la richesse et la beauté du bois teint. En phase avec la tendance du moment qui favorise les extérieurs en matériaux mixtes, tous les produits Tando complètent un vaste éventail de types de revêtements, dont le fibrociment, le vinyle d'ingénierie, le stuc et la brique. Novik permet la création de superbes extérieurs arborant des matériaux mixtes tels que les bardeaux, la brique et la pierre. Elle reproduit la beauté naturelle et la texture du bois et de la pierre, et s'installe en toute simplicité. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.novik.com/fr ou au www.tandobp.com/fr.

