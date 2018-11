La Global Cyber Alliance publie le premier classement DMARC mesurant le déploiement mondial d'un outil critique antihameçonnage et anti-usurpation







La GCA révèle l'état de DMARC dans 228 pays, 500 000 domaines de messagerie et 55 industries

BRUXELLES, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Global Cyber Alliance (GCA) vient de publier le premier outil interactif permettant aux consommateurs, aux entreprises et aux gouvernements de mesurer et de quantifier le déploiement du protocole de sécurité pour messagerie électronique DMARC (de l'anglais « Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance »), une solution qui empêche les fraudeurs et les criminels oeuvrant par courrier électronique d'« usurper » des domaines de messagerie légitimes. Le lancement du classement DMARC de GCA a eu lieu lors d'un symposium organisé par la GCA et le Cyber Security Tech Accord. L'événement a réuni des décideurs politiques et des leaders de l'industrie pour discuter des efforts existants et naissants de la part des gouvernements et l'industrie pour améliorer la sécurité, la stabilité et la résilience du cyberespace.

Le classement DMARC de GCA fournit actuellement des informations sur plus de 500 000 domaines de messagerie et permet aux utilisateurs de classer l'utilisation de DMARC par pays, industrie et niveau de politique DMARC. GCA s'attend à ce que l'outil fournisse des informations DMARC sur plus de 10 millions de domaines de messagerie d'ici le premier trimestre de 2019. Consultez le site Web de GCA pour voir le classement : https://leaderboard.dmarc.globalcyberalliance.org.

DMARC est une politique d'authentification de courrier électronique et un protocole de rapport qui vise à prévenir les attaques d'usurpation d'identité par courrier électronique. La politique DMARC est libre d'utilisation et la protection DMARC est déjà incluse dans la plupart des principaux services de messagerie grand public tels que Gmail, Yahoo et Microsoft 365. Toutefois, l'adoption de DMARC par les gouvernements, le secteur privé et d'autres organisations utilisant leur propre courrier électronique est faible, ce qui expose leurs domaines de courrier électronique au risque d'être usurpés et utilisés à des fins frauduleuses.

« La transparence reste le meilleur remède », a déclaré Philip Breitinger, PDG de GCA. « Le classement DMARC de GCA permet de comparer les pays, les industries et les entreprises au regard des progrès accomplis dans le déploiement de protections contre l'usurpation de courrier électronique, et nous espérons qu'il contribuera à l'adoption universelle de DMARC. L'utilisation de DMARC pour prévenir l'usurpation de domaine de messagerie est une mesure antihameçonnage essentielle. »

Des entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles peinent à lutter contre les fraudes par usurpation de courrier électronique d'entreprise (BEC). Le centre de plaintes pour les crimes sur l'internet (Internet Crime Complaint Center, IC3) du FBI a estimé en juillet que les fraudes BEC ont entraîné des pertes de 12,5 milliards de dollars (USD) dans le monde au cours des cinq dernières années. Les nouvelles recherches de GCA démontrent que le DMARC permet de réduire les fraudes BEC et que les entreprises qui la déploient obtiennent un retour sur investissement significatif. Le rapport, publié le mois dernier, montre que les 1046 domaines qui ont mis en oeuvre DMARC avec mise en quarantaine ou rejet en utilisant le Guide de configuration DMARC de GCA économiseront entre 19 et 66 millions de dollars en limitant les fraudes BEC pour la seule année 2018. Ces organisations continueront chaque année de faire des économies similaires si elles maintiennent le déploiement de DMARC. Si ces 1046 domaines maintiennent DMARC pendant 5 ans, les économies cumulées devraient probablement dépasser les 100 millions de dollars.

À propos de la Global Cyber Alliance

La Global Cyber Alliance (GCA) est un effort intersectoriel international visant à éliminer le cyberrisque et à améliorer notre monde connecté. Elle mène à bien sa mission en unissant les communautés du monde entier, en mettant en oeuvre des solutions concrètes et en mesurant leurs effets. Pour en savoir plus, consultez www.globalcyberalliance.org.

