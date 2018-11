Postes Canada propose une période de restriction comme ultime mesure afin d'assurer les livraisons des Fêtes







OTTAWA, le 19 nov. 2018 /CNW/ - Les démarches de la fin de semaine n'ayant donné lieu à aucune entente, Postes Canada s'efforce de protéger les livraisons des Fêtes, si importantes pour les détaillants, les organismes de bienfaisance et les Canadiens.

Postes Canada a proposé au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), comme ultime mesure visant à assurer les livraisons des Fêtes, d'entamer une période de restriction qui permettrait aux deux parties de collaborer jusqu'à la fin janvier pour immédiatement mettre un terme aux grèves tournantes, reprendre la médiation et amorcer un processus qui mènerait à une résolution définitive.

« En raison des grèves tournantes, des accumulations qui en résultent et des énormes volumes du Vendredi fou et du Cyberlundi qui arriveront dans les prochains jours, nous faisons tout ce qui est possible pour travailler avec le syndicat d'urgence, afin de livrer la joie des Fêtes aux Canadiens », déclare Jessica McDonald, présidente du Conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de Postes Canada. « Cette proposition comprend également un moyen pour les parties de résoudre leurs différends et ces négociations. »

Si le STTP met fin à ses grèves, la Société pourra commencer à réduire les énormes accumulations qui compromettent la saison des Fêtes, qui est d'une importance capitale pour d'innombrables petites entreprises, détaillants et organismes de bienfaisance. Il est urgent que Postes Canada reprenne ses activités normales. Étant donné les centaines de remorques remplies de colis s'accumulent déjà dans ses installations - et les répercussions croissantes pour les clients et les détaillants canadiens - cette proposition sera valide jusqu'au 19 novembre à 17 h. Il s'agit de la dernière chance pour Postes Canada de traiter le courrier accumulé avant que l'avalanche de colis des Fêtes ne frappe ses établissements.

Dans l'espoir de reprendre ses activités normales et de livrer les volumes à venir, Postes Canada propose :

Une période de restriction commençant maintenant et allant jusqu'au 31 janvier 2019, soit après la période de pointe et suivant les ventes de l'Après-Noël et les retours des achats des Fêtes en janvier. Pendant la période de restriction, le STTP ne ferait pas la grève et ne mènerait aucun autre moyen de pression et la Société n'imposerait pas de lock-out.

La reprise immédiate de la médiation avec un médiateur nommé par le gouvernement et approuvé par les deux parties jusqu'à la fin de la période de restriction.

Un paiement spécial allant jusqu'à 1000 $ versé aux employés représentés par le STTP à la fin de janvier si aucun arrêt de travail n'est déclenché d'ici la fin de la période de restriction.

Le rétablissement des deux conventions collectives du STTP, incluant tous les avantages sociaux, pour la durée de la période de restriction.

Dans l'éventualité où des ententes ne seraient pas conclues d'ici au 31 janvier, le médiateur soumettrait des recommandations pour le règlement. Si elles n'étaient pas adoptées par les parties, l'arbitrage exécutoire serait mis en oeuvre.

Postes Canada soumet cette proposition dans un esprit de collaboration dans l'espoir de livrer la joie des Fêtes aux Canadiens et d'éviter les dommages financiers et économiques substantiels qui découleraient de nouvelles grèves tournantes.

