Invitation médias - Ouverture du premier congrès Québec Mines et Énergie : Nouvel élan environnemental pour réduire l'empreinte minérale du Québec

QUÉBEC, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le public et les représentants des médias sont invités à une conférence de presse le mardi, 20 novembre, à 10h30am en marge du premier congrès Québec Mines et Énergie (QM+É). Pour l'occasion, une large coalition de citoyens, d'élus locaux, de syndicats et d'organismes environnementaux, regroupés sous la bannière de Pour que le Québec ait meilleure mine!, interpellera le nouveau gouvernement Legault à mettre en oeuvre une série de mesures qui contribueraient à réduire à la fois l'empreinte énergétique et l'empreinte minérale du Québec.

Quand : Mardi, 20 novembre 2018 à 10h30am

Où : Hotel Delta Québec (salle d'Auteuil au premier étage, même étage que l'entrée)

Quoi : Une large coalition interpellera le gouvernement Legault sur les mines et l'environnement

Qui : Membres et partenaires de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine! issus de plusieurs régions du Québec, dont l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, les Laurentides, Lanaudière et les grands centres.

La coalition proposera notamment un « premier test environnemental » pour le gouvernement Legault visant le secteur minier au Québec. Elle dévoilera également une nouvelle analyse portant sur les mines et l'environnement au Québec, et fera une annonce relative au premier « Guide pour la réduction de l'empreinte minérale du Québec ».

Parmi les personnes et les organismes qui interviendront ou seront disponibles pour les médias, notons : Ugo Lapointe de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine!, Dominic Champagne de la campagne du Pacte pour la transition, Christian Simard de Nature Québec, Christian Daigle du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Martine Chatelaine d'Eau Secours, Henri Jacob de l'Action boréale, Marc Nantel du Regroupement Vigilance Mines en Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Norman Éthier du Comité citoyen SOS-Grenville-sur-la-Rouge, Marie-Ève Maillé, personne-ressource pour la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, Rodrigue Turgeon du Comité citoyen de protection de l'esker, Paul Ménard de l'Association pour la protection du Lac Taureau, Yvan Croteau du Regroupement québécois des groupes écologistes, Marc Fafard de Sept-Îles Sans Uranium et membre de l'Organisme de bassin versant de Duplessis. D'autres représentants et organismes seront présents.

