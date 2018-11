Ampersand Capital Partners acquiert la compagnie Pacific Biomarkers et la fusionne avec NÉOMED-LABS







WELLESLEY, MA, LAVAL, QC et SEATTLE, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Ampersand Capital Partners annonce aujourd'hui l'acquisition de Pacific Biomarkers et sa fusion avec une de ses compagnies en portefeuille, NÉOMED-LABS. Cette fusion rassemble deux organisations de recherche contractuelles, chefs de file en immunologie avec une expertise particulière en développement de tests, en validation de biomarqueurs et en analyse à haut débit d'échantillons issus d'études cliniques.

Située à Seattle et fondée en 1989, Pacific Biomarkers fournit des services spécialisés de développement de biomarqueurs et des tests de laboratoires centraux pour l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. La compagnie offre une gamme complète de services bioanalytiques pouvant supporter ses clients dans l'analyse de l'efficacité et de l'innocuité des médicaments, du stade préclinique jusqu'aux études cliniques de phase IV.

« La fusion de NÉOMED-LABS et de Pacific Biomarkers crée une entreprise élargie avec un vaste éventail de capacités, permettant à chaque compagnie de mieux servir ses clients », a déclaré Benoit Bouche, président et chef de la direction de NÉOMED-LABS, qui assurera les fonctions de président et chef de la direction de l'entreprise fusionnée. « Nous sommes ravis de réunir deux laboratoires de classe mondiale et de construire un centre d'excellence en immunologie clinique et services spécialisés de biomarqueurs. »

Amar Sethi, actuellement président et chef de la direction scientifique de Pacific Biomarkers, qui assumera les fonctions de chef de la direction médicale de la nouvelle compagnie, a ajouté: « Je suis très heureux de la conclusion de cette transaction stratégique. Pacific Biomarkers fournit aux clients des services d'analyses à la fine pointe de la technologie depuis près de 30 ans. Cette fusion nous permet d'accélérer notre croissance dans le cadre d'une entreprise plus vaste, dotée de plus de ressources. Je suis persuadé que cette entreprise fusionnée sera bien positionnée pour servir des clients à l'échelle mondiale. »

« L'objectif d'Ampersand, lors de son investissement initial dans NÉOMED-LABS en début d'année, était de bâtir un leader mondial en immunologie clinique et cette fusion contribue à l'atteinte de cet objectif », a déclaré Eric Lev, associé chez Ampersand. « Ampersand se réjouit de travailler avec l'équipe de direction dans la prochaine phase de croissance pour la compagnie fusionnée, afin de fournir des services de laboratoire cliniques à la fine pointe de la technologie pour l'industrie pharmaceutique, les IVD et les compagnies en biotechnologie. »

À PROPOS DE NÉOMED-LABS

NÉOMED-LABS est un leader, indépendant et professionnel dans le domaine de l'immunologie, dont l'équipe d'experts et les laboratoires de pointe BSL2 ont contribué au développement, à la qualification et à la validation de plus de 30 essais, soutenant le dépôt à la FDA de 10 vaccins commercialisés, dont le chiffre d'affaires cumulé est d'environ 3 milliards de dollars. Notre expertise inégalée dans la mise au point d'outils immunologiques et d'essais de stabilité, ainsi que notre capacité de générer 200k résultats par an sur nos plateformes automatisées d'immunochimie, de virologie et de bactériologie, sont dédiées aux services personnalisés et à la validation rapide des méthodes.

Pour plus d'information, s.v.p. visitez : www.neomedlabs.com

À PROPOS DE PACIFIC BIOMARKERS

Pacific Biomarkers est un fournisseur de services de tests de biomarqueurs, qui soutient les entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques, de biotechnologies et de diagnostics in vitro (IVD) dans le cadre d'études précliniques et cliniques de phases I à IV, sur le développement de médicaments et d'IVD. Pacific Biomarkers est un laboratoire accrédité CAP et certifié CLIA. Pacific Biomarkers fournit également des services de laboratoire bioanalytiques conformes aux BPL et GCLP. Pacific Biomarkers jouit d'une réputation bien établie pour son expertise, sa flexibilité, sa consultation de protocole et ses services à la clientèle exceptionnels, qui ont propulsé la compagnie dans une position de choix dans l'industrie pharmaceutique sous-contrat qui croît rapidement. Avec plus de 300 tests entièrement validés et certifiés CLIA et un réseau étendu d'expertise scientifique, réglementaire et technologique, Pacific Biomarkers est le fournisseur de services de choix pour de nombreux fabricants internationaux de médicaments dans la course pour la commercialisation rapide et économique de ses produits.

Pour plus d'information, s.v.p. visitez: www.pacbio.com

À PROPOS D'AMPERSAND CAPITAL PARTNERS

Fondée en 1988, Ampersand est une société d'investissement privée, spécialisée dans les investissements axés sur la croissance dans le secteur de la santé. Localisée à Boston et à Amsterdam, Ampersand tire parti à la fois de ses investissements en capital et de son expérience opérationnelle pour créer de la valeur et générer des performances à long terme, avec le soutien des équipes de gestion de ses compagnies en portefeuille. Ampersand a contribué à la création de nombreuses sociétés leaders sur le marché dans ses principaux secteurs de la santé, notamment Brammer Bio, Confluent Medical, Genewiz, Genoptix, Talecris Biotherapeutics et les laboratoires Viracor-IBT.

Pour plus d'information, s.v.p. visitez: www.ampersandcapital.com

SOURCE NEOMED-LABS

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 08:00 et diffusé par :