Michel Orsinger assume le rôle de président du comité consultatif de LimaCorporate







SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

LimaCorporate a le plaisir d'annoncer que Michel Orsinger, membre du comité consultatif de LimaCorporate, assumera désormais le rôle de président du comité. Michael a rejoint le comité consultatif à la mi-2017, suite à une longue et brillante carrière dans le domaine de l'orthopédie.

Michel Orsinger a occupé le poste de président mondial de DePuy Synthes Companies chez Johnson & Johnson (« J&J ») de 2012 à 2015, alors qu'il était également membre de l'équipe de direction mondiale de J&J. Michel avait rejoint J&J suite à la vente de Synthes Inc. pour 20 milliards de dollars US en 2012. Par la suite, Michel a établi la société d'orthopédie la plus grande et la plus diversifiée au monde. Avant d'occuper son poste de direction chez J&J, Michel Orsinger a été directeur de l'exploitation et PDG de Synthes Inc. pendant huit ans, et a passé 11 ans chez Novartis.

Aujourd'hui, Michel est un investisseur ainsi qu'un membre du conseil d'administration de plusieurs start-ups, président d'un fonds de capital-risque et conseiller principal d'EQT. Il a également rejoint le conseil d'administration de la société pharmaceutique Takeda en 2016.

Valentin Chapero, qui occupait le poste de président du comité depuis 2016, a contribué à consolider la proposition de valeur stratégique de LimaCorporate en termes d'approche du marché, de portefeuille de produits et de technologies de base. Il a favorisé l'excellence opérationnelle à travers l'alignement des processus opérationnels ainsi qu'en donnant l'orientation pour étendre les activités de fusion-acquisition de LimaCorporate. Valentin a également influencé l'importante réorganisation des pays afin de rendre l'organisation plus axée sur les clients dans bon nombre des marchés directs de LimaCorporate. Michel s'appuiera sur le travail de Valentin en mettant à profit son expérience de leadership mondial, son expertise de l'orthopédie et son vaste réseau dans le secteur.

« Michel Orsinger fera franchir un nouveau cap à LimaCorporate, comme il l'a démontré dans de nombreuses autres entreprises. Il est un vétéran chevronné de notre industrie, avec un bilan de réussite sans égal qui lui permettra, à lui et au comité consultatif, de soutenir le développement de LimaCorporate, et notamment de promouvoir notre stratégie numérique qui s'est récemment accélérée avec l'acquisition par étapes de TechMah Medical LLC. J'ai hâte de collaborer étroitement avec Michel et je souhaite remercier personnellement Valentin pour son dévouement et le leadership dont il a fait part chez LimaCorporate », a déclaré Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions orthopédiques reconstructives et sur mesure aux chirurgiens qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'attache à mettre au point des produits et procédures innovants afin de permettre aux chirurgiens de sélectionner la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

