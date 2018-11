Le Globe and Mail choisit Equisoft pour moderniser sa plateforme pour Conseillers ProStation







MONTRÉAL, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Equisoft, chef de file mondial en solutions d'affaires numériques pour l'assurance et la gestion de patrimoine, est fière d'annoncer que le Globe and Mail, l'un des plus importants médias d'information au Canada, lui a confié le mandat de revitaliser son portail Globe Advisor ProStation.

Globe Advisor ProStation est une plateforme gratuite, accessible par abonnement et intégrée à la section « Globe Investor » du site Web du Globe and Mail. Ce dernier a sélectionné Equisoft parmi plusieurs fournisseurs de logiciels hautement qualifiés pour actualiser cet outil prisé des conseillers financiers canadiens. Equisoft prévoit déployer les premières mises à jour à l'automne 2018.

« On compte aujourd'hui plus de 20 000 conseillers financiers qui utilisent Globe Advisor pour la qualité de son contenu et de ses outils financiers, explique Phillip Crawley, éditeur et président-directeur général du Globe and Mail. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Equisoft nous permettra de rehausser l'expérience des conseillers qui ont recours à nos outils. »

ÉlémentsPatrimoine : partir sur des bases solides

Lancée en 2000, la plateforme ProStation est conçue pour aider les conseillers financiers à attirer, à retenir et à gérer leur clientèle. Afin de lui donner un nouveau souffle, Equisoft s'inspire des principales composantes de sa plateforme ÉlémentsPatrimoine, reconnue comme l'une des meilleures solutions de gestion de patrimoine au Canada depuis plus de 20 ans.

Le projet d'optimisation de ProStation vise l'amélioration de l'interface et de la fiabilité du système, l'enrichissement des procédés d'analyse des investissements et des portefeuilles, et l'évolutivité de la plateforme afin qu'elle puisse répondre aux besoins futurs du marché.

« Equisoft est extrêmement fière de ce partenariat avec le Globe and Mail, qui jouit d'une excellente renommée auprès des conseillers financiers, dit Jonathan Georges, vice-président des solutions de gestion du patrimoine. Avec près de 25 ans d'expérience en développement de solutions numériques pour l'industrie de la gestion de placements, Equisoft est toute désignée pour enrichir l'expérience-usager de ProStation et aider les conseillers à mieux servir leurs clients. »

À propos du Globe and Mail

Principal média d'information au Canada, le journal The Globe and Mail est au centre des débats nationaux et suscite un changement de politique depuis 1844 en pratiquant un journalisme courageux et indépendant. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, les versions imprimées et numériques du journal rejoignent 6,4 millions de lecteurs, et son magazine Report on Business est consulté par 1,6 million de lecteurs à chaque parution imprimée et numérique. Son investissement dans une science des données de pointes signifie que, tout comme le monde, The Globe and Mail continue à évoluer. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la division d'investissement de la famille Thomson. Site Web : theglobeandmail.com

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft se spécialise en conception et développement de solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine. Partenaire de quelques-unes des plus grandes institutions financières au monde, Equisoft offre des applications de première ligne innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits à la fine pointe de l'industrie comprennent ÉlémentsPatrimoine, ÉlémentsAssurance, Kronos Finance, Kronos ABF, Programme de Retraite Optimisé (PRO) et RetireWare. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur et ses technologies d'avant-garde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique. La société emploie près de 400 professionnels établis au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde. Site Web : www.equisoft.com/fr

SOURCE Equisoft

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 07:30 et diffusé par :