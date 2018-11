Les faits saillants de la CHTF 2018, la foire de haute technologie numéro 1 de la Chine







SHENZHEN, Chine, 19 novembre 2018 /CNW/ - La 20e China Hi-Tech Fair (foire de haute technologie de la Chine; CHTF 2018) se déroule du 14 au 18 novembre au Convention and Exhibition Center (centre de congrès et d'expositions) de Shenzhen sous le thème « New Development Concept for High Quality Growth » (nouveau concept de développement pour une croissance de grande qualité). La CHTF de cette année prend la forme d'expositions, de forums, de rencontres professionnelles, d'activités de soutien, de réunions d'échange de talent et de foires étrangères. Elle porte sur la fabrication sophistiquée, la technologie de l'information de prochaine génération, l'IA, les sciences de la vie, les nouveaux matériaux, la nouvelle énergie ainsi que sur l'intégration de l'économie réelle et des industries de l'avenir.

Voici quelques-uns des faits saillants de la CHTF 2018 :

Des aires thématiques focalisées sur les points chauds de l'industrie

L'exposition sur les TI aborde des volets comme l'IA, la fabrication intelligente, l'automobile intelligente, la technologie des sports, les mégadonnées, l'informatique en nuage, l'Internet des objets et la chaîne de blocs. L'exposition sur l'environnement, elle, présente de nouvelles technologies pour la régularisation des eaux, tandis que celle sur la fabrication sophistiquée réserve des aires spéciales pour l'exposition sur le laser, la fabrication intelligente et les robots industriels.

L'application de technologies innovatrices pour divers scénarios

Le CHTF 2018 met en valeur les nouvelles technologies les plus prometteuses pour les entreprises et pour les scénarios du quotidien, d'éducation et de divertissement, comme le système de reconnaissance faciale d'IA, la cabine d'essayage 3D, le système de conduite automatisée de niveau 4, le robot IA d'apprentissage précoce et le drone sous-marin.

Les entreprises licornes chinoises

En plus de sociétés mondiales de premier plan comme Microsoft, Tencent et Baidu, le CHTF 2018 réunit de nombreuses entreprises licornes de l'industrie de l'IA, dont Cambrian, Horizon Robotics, SenseTime, iQiyi et Royale pour éblouir les visiteurs avec un « AI Technology Moment » (moment de technologie IA).

Une plate-forme pour les entreprises en émergence de la planète

Une exposition technologique pour entreprises en émergence se tient aussi durant la foire pour offrir une plate-forme de communication et de coopération faisant le pont entre les jeunes entreprises technologiques et les institutions de capital-investissement.

De plus, le China Hi-Tech Forum 2018 (forum de haute technologie de la Chine) se tient aussi simultanément du 14 au 16 novembre. Axé sur des thèmes comme « innovation drives quality development » (l'innovation stimule le développement de qualité), « disruptive innovation technology » (technologie d'innovation perturbatrice) et « science and technology lead a better life » (la science et la technologie mènent une vie meilleure), le forum a convié de nombreux influenceurs allant de lauréats de prix Nobel à des dirigeants de sociétés en passant par des représentants du gouvernement pour discuter d'une gamme d'enjeux qui façonneront le futur, comme la révolution technologique, la transformation industrielle mondiale, la communication quantique, l'ère 5G, la conduite automatisée, et plus encore. Vous trouverez plus de détails à l'adresse :http://www.chtf.com/english/Conferences/ChinaHTF/

