Des Hôtels de ville et bâtiments emblématqiues à travers la province s'illuminent en bleu aujourd'hui pour la journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate







MONTRÉAL, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Suite au défi lancé aux maires et mairesses des municipalités québécoises de porter le noeud papillon PROCURE en novembre, de nombreux Hôtels de ville à travers la province se sont illuminés en bleu ce matin. Il y a quatre ans aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Québec a déclaré le 19 novembre comme Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate.

« Je tiens à remercier les maires et mairesses des municipalités participantes pour leur soutien envers la cause, » souligne Laurent Proulx, Président Directeur Général de PROCURE. « L'illumination en bleu, la couleur de PROCURE, et leur implication avec Noeudvembre nous aident à sensibiliser les Québécois à la lutte contre le cancer de la prostate. »

Les immeubles suivants sont illuminés en bleu pour PROCURE aujourd'hui :

Hôtel de ville de Laval

Hôtel de ville de Montréal

Hôtel de ville de Sherbrooke

Tour de Montréal au Parc Olympique

La Grande roue de Montréal

Théâtre Rialto à Montréal

Tour du Pavillon Roger-Gaudry de l'Université de Montréal

Pour télécharger du contenu photo et vidéo des illuminations : https://bit.ly/2DDQdMo

PROCURE encourage les Québécois à se prendre en photo devant un des bâtiments illuminés et de partager leurs photos sur leurs réseaux sociaux en mentionnant @procureqc et la Journée de sensibilisation au cancer de la prostate.

Le noeud papillon : symbole de la lutte contre le cancer de la prostate

PROCURE lance un défi au public de partager leurs photos portant le noeud papillon PROCURE sur leurs réseaux sociaux en utilisant le #noeudvembre. La photo la plus créative se méritera un coffret de 5 noeuds papillon créés par Philippe Dubuc et Maripier Morin d'une valeur de 500 $ à la fin novembre.

De nombreux animateurs québécois - dont tous les animateurs de RDS et TVA Sports - porteront le noeud papillon PROCURE en ondes aujourd'hui en soutien aux 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate au Québec.

À PROPOS DE PROCURE

Fondé en 2003 par Marvyn Kussner, PROCURE a pour mission de fournir aux scientifiques et à la collectivité les moyens de mieux prévenir et de guérir le cancer de la prostate. C'est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien aux hommes souffrant de cette maladie de même qu'à leurs proches. Chaque jour, 12 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. PROCURE est la référence par excellence dans la lutte au cancer de la prostate au Québec.

Pour plus d'information, visitez procure.ca et noeudvembre.ca

facebook.com/PROCURE.ca | Instagram : @procureqc | Twitter : @procureqc

SOURCE PROCURE

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 06:54 et diffusé par :