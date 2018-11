/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pleine autonomie de la Nation Atikamekw en matière de protection de la jeunesse/







NITASKINAN, QC, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le Grand Chef de la Nation Atikamekw, Monsieur Constant Awashish, prononcera un discours afin de souligner l'entrée en vigueur officielle de l'Entente 37,5 relative à la création d'un régime particulier de protection de la jeunesse. M. Awashish sera accompagné de Madame Julie Rock, directrice des Services sociaux Atikamekw Onikam, ainsi que de Madame Alice Cleary, directrice à la protection sociale et qui précisera les dispositifs prévus pour le déploiement du Système d'intervention d'autorité Atikamekw.

« Aboutissement de longues années de travail, la journée du 20 novembre est historique : première nation autochtone au Québec à rapatrier ses responsabilités pour la protection de sa jeunesse, la Nation Atikamekw saura en faire un précédent inspirant », a mentionné M. Awashish.

Date : le mardi 20 novembre 2018

Lieu : Conseil de la Nation Atikamekw, 290 Saint-Joseph, La Tuque - Salle du Carrefour La Tuque

Horaire : 11h, le discours débutera à 11h05

Rappel sur l'Entente 37,5 - L'Entente 37,5, pour la création d'un régime particulier de protection de la jeunesse, a été signée le 29 janvier dernier, à La Tuque. Elle entre officiellement en vigueur le 20 novembre 2018. Outre les dispositions concernant l'objet de l'entente et ses bénéficiaires, l'entente décrit de façon générale le régime particulier de protection de la jeunesse (SIAA). La situation des enfants atikamekw bénéficiaires de l'entente relèvera entièrement de la responsabilité du Directeur de la protection sociale (DPS) atikamekw et non plus de celle du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

