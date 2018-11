Des représentants présents au Sommet des dirigeants de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC) réagissent à l'appel du président chinois en faveur d'une ouverture et d'une collaboration







Par Huang Ge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée

BEIJING, 18 novembre 2018 /PRNewswire/ -- L'agence de presse Xinhua a rapporté que le président chinois Xi Jinping a mis en garde contre la tendance croissante envers le protectionnisme et l'unilatéralisme au moment de prononcer son discours liminaire au Sommet des dirigeants de l'APEC qui s'est tenu samedi à Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Des représentants chinois et étrangers participant au Sommet des dirigeants de l'APEC ont souligné samedi au Global Times le discours inspirant de Xi, tout en ajoutant que des pays des quatre coins du globe devraient consolider leur collaboration aux fins de réaliser la croissance inclusive par l'innovation plutôt que par l'affrontement.

Xi a indiqué que des occasions et de l'espace de développement supplémentaires ne peuvent être créés que par l'ouverture et la collaboration, a relaté Xinhua.

« L'affrontement, qu'il se présente sous forme de guerre froide ou de guerre commerciale, ne fait que des perdants », a-t-il dit.

Toujours selon Xinhua, le président a appelé les sociétés à déployer des efforts pour protéger le système commercial multilatéral au coeur duquel se trouve l'OMC.

« Tandis que des incertitudes grandissantes nuisent au marché mondial, la Chine a transmis un message de détermination à l'APEC : le monde doit non seulement raffermir sa collaboration, poursuivre son développement commun et faire progresser la croissance inclusive par l'innovation dans des domaines technologiques tels que l'intelligence artificielle et la technologie financière, mais également améliorer ses modèles collaboratifs, y compris ceux concernant l'Initiative Ceinture et Route (BRI), » a déclaré Tang Ning, fondateur et président-directeur général de CreditEase, une société chinoise de technologie financière.

« Lorsque certains pays mettent en place des obstacles visant à rompre les liens internationaux, cela ne viole pas que les règles économiques et les tendances historiques; une telle attitude empêche en outre de répondre aux aspirations générales des peuples du monde entier », a ajouté Tang. « [Cette conduite] démontre d'une vision à court terme et ne peut que mener à l'échec. »

« Xi a prononcé un discours très évocateur en transmettant un important message auquel tous devraient souscrire ? soit celui d'un monde bâti sur un avenir, une responsabilité et une prospérité partagés », a indiqué samedi au Global Times Joahnna Esquivias, une déléguée philippine du forum Voix du futur de l'APEC.

« J'étais ravie de l'entendre dire que personne ne sort gagnant d'une guerre commerciale, car celle qui sévit actuellement ne touche pas que les économies de la Chine et des États-Unis, mais également celles de nations en périphérie », a-t-elle précisé.

Xi a souligné que le monde subit des transformations qui n'ont pas été observées depuis plus d'un siècle, et que l'humanité se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. Selon le rapport Xinhua, Xi a insisté sur le fait que les intérêts de tous les pays ainsi que l'avenir de l'humanité reposent sur la nécessité de faire des choix entre la collaboration et l'affrontement, l'ouverture d'esprit et l'entrave, et le progrès bénéfique à tous et le jeu à somme nulle.

Chen Yushu, directeur général de All-China Federation of Returned Overseas Chinese, a relaté au Global Times à quel point la réalité d'un monde aujourd'hui plus solidaire et interrelié que jamais et dont a fait mention Président XI durant son discours l'a impressionné.

« La mondialisation économique est l'unique façon de faire progresser le développement de la société humaine, et le commerce multilatéral peut présenter des occasions de croissance commune aux pays », a ajouté Tang.

Il a en outre précisé que chaque pays fait partie d'une chaîne de collaboration internationale, tout comme les chaînes d'approvisionnement, industrielle et de valeur sont intimement liées.

« Les membres de l'Asie-Pacifique sont persuadés que ce n'est qu'en consolidant la collaboration et en adoptant une croissance inclusive qu'il sera possible d'offrir des avantages à ces pays », a-t-il ajouté.

« Je crois que les économies seront mieux intégrées si l'APEC s'appuie sur la BRI pour faire preuve d'une plus grande ouverture envers l'inclusion régionale. L'APEC peut miser tant sur un grand potentiel que sur un horizon très prometteur », a souligné Esquivias. « J'espère en être témoin dans un avenir rapproché. »

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 04:34 et diffusé par :