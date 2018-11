UnionPay lance des services de paiement mobile en Asie du Sud







COLOMBO, Sri Lanka, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Sri Lanka est devenu un nouveau marché où UnionPay déploie son service de paiement mobile. Après le lancement du service QuickPass d'UnionPay dans le pays en août dernier, le service de paiement par code QR d'UnionPay sera bientôt accepté. UnionPay International (UPI) a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Cargills Group, le plus grand groupe de vente au détail et de biens de consommation courante au Sri Lanka : les deux parties ont convenu de déployer le service de paiement par code QR d'UnionPay dans tout le pays à compter du premier semestre de l'année prochaine, dans l'écosystème Cargills, notamment les supermarchés, restaurants et cinémas, et de doter le portefeuille électronique de Cargills de la fonction de paiement par code QR d'UnionPay, grâce à l'émission numérique de cartes UnionPay, offrant ainsi aux clients locaux un service de paiement par code QR d'UnionPay.

Pour suivre l'évolution mondiale des habitudes de paiement des consommateurs, UnionPay a développé un portefeuille de produits de paiement mobile comprenant l'application mobile « UnionPay », le service de paiement par code QR, le paiement mobile NFC (communication en champ propre), et le paiement dans l'application. UPI accélère le lancement de ces services de paiement mobile en dehors des frontières de la Chine continentale, en élargissant l'acceptation de ces services à 42 pays et régions du globe - ce qui augmente de 150 % le volume des transactions transfrontalières réalisées à travers l'application « UnionPay ». À ce jour, le service QuickPass mobile d'UnionPay est accepté dans plus de 2 millions de terminaux de points de vente dans plus de 30 pays et régions du globe situés en dehors de la Chine continentale, et le paiement par code QR d'UnionPay est accepté chez près de 60 000 commerçants dans 23 pays et régions du globe en dehors de la Chine continentale.

Cai Jianbo a déclaré que cette collaboration est importante dans la mesure où UPI déploie ses produits de paiement mobile grâce à une collaboration croisée avec de grands groupes de vente au détail. Afin de promouvoir la transformation mobile de l'activité d'UnionPay, UPI continue de développer les schémas d'acceptation de ses produits de paiement mobile et a étendu le champ d'acceptation de l'application « UnionPay » aux transports, hôpitaux, écoles, établissements culturels et de divertissement, ainsi qu'aux restaurants. Par ailleurs, UnionPay accélère le processus de localisation commerciale en lançant des produits innovants à l'étranger. Dans le cadre d'une collaboration portant sur l'émission de cartes numériques, basée sur des produits de porte-monnaie électronique avec des institutions étrangères, UnionPay apporte son service de paiement mobile local et transfrontalier sûr et suffisant à un plus grand nombre de clients en dehors de la Chine. UnionPay continue ainsi d'améliorer sa capacité de service en dehors de la Chine continentale tout en soutenant l'amélioration des paiements sur les marchés étrangers.

La Chine est le plus grand partenaire commercial et la deuxième source de tourisme du Sri Lanka. À ce jour, UnionPay est acceptée par la majorité des commerçants et des distributeurs automatiques de billets dans les villes touristiques comme Colombo, Kandy, Galle et Matale, et environ 2 000 établissements comme les restaurants, les grands magasins et les supermarchés acceptent également le QuickPass mobile d'UnionPay. Le partenariat entre UPI et Cargills Group permettra l'acceptation du paiement par code QR d'UnionPay chez les détaillants locaux et les commerçants vendant des produits de consommation courante, et apportera des offres de paiement mobile aux clients locaux afin d'améliorer leur expérience de paiement.

