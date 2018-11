Aptoide annonce un partenariat de distribution avec Unity Technologies







SINGAPOUR, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

Aptoide, la boutique alternative d'applications Android, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat de distribution avec Unity Technologies. Grâce à ce partenariat, la solution Aptoide pour les achats intégrés sera disponible pour tous les développeurs d'Unity. La technologie d'achats intégrés repose sur AppCoins, le protocole de distribution d'applications basé sur la blockchain.

Avec ce partenariat, chaque développeur sera en mesure de choisir le protocole AppCoins pour ses applications et, en quelques clics, d'obtenir une version du jeu qui sera immédiatement disponible à la distribution dans la boutique Aptoide App Store. Le processus est facilité par Unity, le créateur de la plateforme de développement 3D en temps réel (RT3D) la plus utilisée dans le monde, qui offre aux développeurs du monde entier les outils nécessaires afin de créer des expériences 2D, 3D, RV et RA riches et interactives.

« Ce partenariat représente un grand pas en avant pour Aptoide », a déclaré Paulo Trezentos, PDG d'Aptoide. « Le partenariat avec Unity, l'une des marques de technologie les plus reconnues et les plus crédibles au monde, montre que nous prenons les bonnes mesures pour aller de l'avant. En outre, l'intégration du protocole AppCoins sur la plateforme Unity nous permet de continuer notre quête d'un processus de transaction plus ouvert et plus sûr pour le marché des applications. »

Le protocole AppCoins a été créé dans le but de résoudre un grand nombre de problèmes actuels affectant les achats intégrés, la promotion et l'approbation des applications. Il crée un nouveau langage commun qui ajoute de la valeur aux participants de l'écosystème, supprimant la bureaucratie et les intermédiaires. Aptoide est la première boutique d'applications à adopter cette nouvelle technologie. Le protocole AppCoins est maintenu dans un environnement open source, ce qui signifie que pratiquement n'importe qui peut y accéder, le transformer et l'adapter à son propre logiciel.

Le protocole AppCoins dispose d'un programme d'adoption anticipée, regroupant quelques unes des sociétés OEM et de jeux sur mobile parmi les plus prometteuses, avec des développeurs talentueux et un potentiel extraordinaire. AppCoins collabore étroitement avec ses partenaires afin de tester et d'améliorer le protocole. De nouveaux partenariats seront annoncés très prochainement.

À propos d'AppCoins

AppCoins (APPC) est le protocole ouvert et décentralisé promu par l'App Store Foundation, qui contribue également à une mise en oeuvre de référence open source. L'objectif de cette cryptomonnaie est de gérer efficacement les mesures d'incitation entre les développeurs, les utilisateurs et les boutiques d'applications. Elle répond aux trois problèmes actuels auxquels le marché des applications est confronté : les achats intégrés, la promotion et l'approbation des applications, en utilisant la structure de blockchain sur laquelle elle a été créée.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 03:00 et diffusé par :