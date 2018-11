Le Singapore National Eye Centre, le Singapore Eye Research Institute et Johnson & Johnson Vision visent à stopper l'épidémie mondiale de myopie







Cette nouvelle collaboration d'un montant de 26,35 millions de dollars visera à chercher des solutions de prévention et de traitement afin de faire face au poids croissant de cette maladie

SINGAPOUR, 19 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le Singapore National Eye Centre (SNEC), le Singapore Eye Research Institute (SERI) et Johnson & Johnson Vision ont annoncé aujourd'hui une collaboration de recherche d'un montant de 26,35 millions de dollars pour lutter contre la myopie, la plus grande menace du siècle en matière de santé oculaire.1,2,3D'ici 2050, la moitié de la population mondiale pourrait être myope, dont 1 milliard de personnes qui pourraient être atteintes de myopie élevée, un état sévère de la maladie qui peut entraîner une atteinte rétinienne comportant un risque accru de cécité.1

Premier partenariat stratégique public/privé de ce type en Asie axé sur la myopie, il permettra de mieux comprendre la façon dont la maladie se développe, comment elle évolue et la manière de la contrôler. Ce partenariat se concentrera sur la mise au point d'outils prédictifs permettant d'identifier les personnes susceptibles de développer une myopie élevée, de mener des recherches sur les mécanismes sous-jacents de la myopie, de développer de nouvelles thérapies, ainsi que de découvrir et de valider des méthodes afin de prévenir l'apparition et la progression de la maladie.

«?L'incidence de la myopie augmente à un niveau alarmant dans le monde entier et si rien n'est fait, le bilan humain et financier pourrait grimper en flèche dans les prochaines décennies, en particulier en Asie?», a déclaré Paul Stoffels, vice-président du comité de direction et directeur scientifique de Johnson & Johnson. «?Nous sommes ravis de collaborer avec le SERI et le SNEC pour mieux comprendre les fondements de cette maladie et identifier les moyens de stopper cette menace mondiale pour la santé publique?», a-t-il déclaré. «?Ensemble, nous espérons apporter des progrès importants aux personnes et familles de la région Asie-Pacifique et finalement, au monde entier.?»

«?L'augmentation documentée des cas de myopie, en particulier chez les jeunes, est une cause sérieuse d'inquiétude et si nous pouvons comprendre les mécanismes sous-jacents qui contribuent à sa croissance rapide, nous pourrons travailler pour traiter le problème à la source?», a déclaré le Professeur Aung Tin, directeur général du SERI. «?Le SERI est fermement déterminé à collaborer avec les plus grandes entreprises pour traiter les maladies oculaires et nous sommes ravis de nous lancer dans cette collaboration de recherche afin d'innover en matière de lutte contre l'épidémie.?»

Selon le Professeur Wong Tien Yin, directeur médical au SNEC, la collaboration réunira la bonne combinaison de ressources, d'expérience clinique et scientifique, et d'intelligence afin de créer un centre de référence dédié à la recherche sur la myopie, aux soins cliniques et aux pratiques éducatives conçues pour contribuer de façon solide aux actions régionales et mondiales pour lutter contre la maladie. «?C'est un honneur pour le SNEC que de travailler avec des collaborateurs unis pour répondre à la charge croissante de la myopie en tirant parti des différents atouts de nos cliniciens, cliniciens-chercheurs et partenaires stratégiques pour établir de nouveaux systèmes de lutte contre la maladie et partager ces connaissances avec les communautés du monde entier pour contribuer à éradiquer la myopie?», a déclaré le Professeur Wong.

La myopie, la première amétropie au niveau mondial1,2 , augmente le risque de dégénérescence rétinienne, de décollement de la rétine, de cataracte et de glaucome. Non contrôlée, elle deviendra la principale cause de déficience visuelle irréversible et de cécité.1 La maladie survient lorsque le globe oculaire s'allonge en raison de facteurs environnementaux et génétiques.4 Peu de modalités sont actuellement approuvées par les organismes de réglementation pour contrôler la myopie.

Une charge importante prévue à l'échelle mondiale, avec l'impact le plus fort en Asie

Cinq milliards de personnes dans le monde devraient être atteintes de myopie d'ici 2050. 1

L'Europe Occidentale, l'Europe Centrale et l' Europe de l'Est devraient être touchées de manière significative, avec une prévalence de la myopie susceptible d'atteindre 56%, 54% et 50% respectivement d'ici 2050. 1

de l'Est devraient être touchées de manière significative, avec une prévalence de la myopie susceptible d'atteindre 56%, 54% et 50% respectivement d'ici 2050. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la prévalence devrait atteindre 52,2%. 10

L'Asie de l'Est et Singapour seront les plus touchés, avec des taux de prévalence actuels chez les jeunes allant jusqu'à 80% à 97%, concentrés dans les zones urbaines. 5

Les enfants sont les plus vulnérables. Par exemple, en Chine, chez les enfants âgés de 6 à 18 ans, la prévalence de la myopie passe de moins de 10% à 80%. 6 Les enfants qui continuent de développer une myopie élevée courent un risque élevé de souffrir toute leur vie d'une maladie oculaire grave et d'une perte permanente de la vision. 7

Les enfants qui continuent de développer une myopie élevée courent un risque élevé de souffrir toute leur vie d'une maladie oculaire grave et d'une perte permanente de la vision. À Singapour, un enfant sur deux développe une myopie à l'âge de 12 ans 8 , et 75% des adolescents sont myopes et ont besoin de lunettes. 9

, et 75% des adolescents sont myopes et ont besoin de lunettes. On estime déjà que les amétropies non corrigées, dues en grande partie à la myopie, coûtent 202 milliards de dollars par an 1 aux systèmes de santé mondiaux et ces coûts devraient croître de manière exponentielle avec l'augmentation de la prévalence et la gravité de la myopie dans les décennies à venir.

aux systèmes de santé mondiaux et ces coûts devraient croître de manière exponentielle avec l'augmentation de la prévalence et la gravité de la myopie dans les décennies à venir. Rien qu'à Singapour, le coût annuel direct de la correction optique de la myopie pour les Singapouriens a été estimé à 755 millions de dollars américains (1,04 milliard de dollars singapouriens).10

Compte tenu de la complexité et de l'ampleur de la myopie, une approche multidisciplinaire, qui englobe une recherche clinique novatrice ainsi que des innovations en matière d'éducation et de soins cliniques, sera nécessaire pour stopper l'épidémie. Le SNEC, le SERI et Johnson & Johnson Vision ont l'intention de s'appuyer sur ces efforts et convier d'autres acteurs à soutenir les stratégies à grande échelle.

Johnson & Johnson Vision apporte à cette initiative sa vaste expertise en optométrie et ophtalmologie soutenue par les forces, les moyens et la portée du groupe Johnson & Johnson qui s'engage à résoudre les problèmes complexes en matière de santé publique mondiale. Le SERI et le SNEC ont une longue expérience en matière de recherche ophtalmique à fort impact et d'excellence dans les soins cliniques ce qui a ouvert la voie à des améliorations en termes de détection, de prévention et de traitement des maladies oculaires à Singapour, en Asie et à l'échelle mondiale.

À propos du partenariat stratégique

Le programme, d'un montant de 26,35 millions de dollars, est une collaboration sur trois ans entre Johnson & Johnson Vision et le Singapore Eye Research Institute (SERI), qui est l'organe de recherche du Singapore National Eye Centre (SNEC). Johnson & Johnson Vision réalise un investissement de 15,78 millions de dollars , comprenant des contributions en espèces et en nature, tandis que l'investissement du SERI s'élève à 10,57 millions de dollars (14,58 millions de dollars singapouriens) par le biais de contributions en espèces et en nature.

Johnson & Johnson Vision

Chez Johnson & Johnson Vision, nous avons une ambition audacieuse : changer la trajectoire de la santé oculaire à travers le monde. Grâce à nos sociétés d'exploitation, nous innovons pour permettre aux professionnels des soins de la vue d'obtenir de meilleurs résultats cliniques pour leurs patients tout au long de leur vie grâce à des produits et technologies qui répondent aux besoins non satisfaits, et notamment les amétropies, les cataractes et la sécheresse oculaire. Dans les communautés qui en ont le plus besoin, nous travaillons en collaboration à un meilleur accès à des soins ophtalmologiques de qualité et nous nous engageons à aider les individus à mieux voir, à mieux communiquer et à mieux vivre. Veuillez visiter www.jjvision.com . Suivez @JNJVision sur Twitter et Johnson & Johnson Vision sur LinkedIn .

Singapore Eye Research Institute (SERI)

Fondé en 1997, le SERI est l'institut de recherche national de Singapour dédié à la recherche sur la vision et l'ophtalmologie. La mission du SERI est de mener une recherche ophtalmologique à fort impact dans le but de prévenir la cécité, les troubles de la vision et les maladies oculaires majeures communes chez les Singapouriens et les Asiatiques. Le SERI est passé d'une équipe fondatrice de cinq personnes en 1997 à une faculté de 194 personnes qui englobe des cliniciens-chercheurs, des scientifiques, des chercheurs universitaires, des doctorants et du personnel de soutien. Cela fait du SERI l'un des plus grands instituts de recherche de Singapour et le plus grand institut de recherche ophtalmologique en Asie-Pacifique. En outre, le SERI compte plus de 218 facultés auxiliaires de divers services de soins ophtalmologiques, instituts biomédicaux et centres tertiaires à Singapour.

En septembre 2018, le SERI avait rassemblé plus de 3 295 articles scientifiques et obtenu plus de 307,9 millions de dollars singapouriens de bourse attribuée par un jury indépendant de pairs . À ce jour, la faculté du SERI a reçu plus de 493 prix nationaux et internationaux et a déposé plus de 121 brevets. Agissant en tant qu'institut de recherche du Singapore National Eye Centre et affilié à la Duke-NUS Medical School de l'Université nationale de Singapour, le SERI poursuit des projets de recherche sur la vision en collaboration avec des cliniques ophtalmologiques locales et des institutions de recherche biomédicale, ainsi que des centres ophtalmologiques et instituts de recherche majeurs à travers le monde. Aujourd'hui, le SERI est reconnu comme un centre pionnier de recherche ophtalmologique de haute qualité en Asie, avec des découvertes révolutionnaires qui se sont traduites par un changement de paradigme significatif dans la prestation de soins oculaires. Veuillez visiter www.seri.com.sg .

Singapore National Eye Centre (SNEC)

Le Singapore National Eye Centre a été intégré en 1989 et a commencé ses opérations en 1990. Il s'agit du centre national désigné au sein du réseau de soins de santé du secteur public. Il mène et coordonne la prestation de services ophtalmologiques spécialisés en mettant l'accent sur un enseignement et une recherche de qualité. Depuis son ouverture en 1990, le SNEC a connu une croissance rapide et gère actuellement une charge de travail annuelle de 330 000 patients externes, 34 000 actes majeurs de chirurgie oculaire et procédures laser.

Dix sous-spécialités en cataracte, cataracte et ophtalmologie globale, maladies cornéennes et des annexes oculaires, glaucome, neuro-ophtalmologie, oculoplastie et chirurgie plastique esthétique oculaire, ophtalmologie et strabisme pédiatriques, chirurgie réfractive, inflammation oculaire et immunologie et rétine (médecine et chirurgie) ont été mis en place pour offrir une gamme complète de traitements oculaires, pour tout le spectre des maladies oculaires.

Le SNEC s'est vu accorder le prix Excellence for Singapore en 2003 pour l'excellence obtenue dans le domaine de l'ophtalmologie, propulsant Singapour sur la scène internationale. En 2006, le SNEC a reçu le premier prix du Ministère de la Santé en santé publique. Trois cliniciens-chercheurs du Singapore National Eye Centre et du Singapore Eye Research Institute ont reçu le prestigieux prix President's Science and Technology en 2009, 2010 et 2014 pour leur contribution exceptionnelle à la recherche translationnelle, clinique et épidémiologique en cornée, rétine et glaucome. Veuillez visiter www.snec.com.sg .

© Johnson & Johnson Medical Ltd 2018

1 Holden et coll. Ophthalmol 2016; 123 : 1036

2 Fricke et coll. Ophthalmol 2018 ; 125(10):1492-1499

3 Données internes au dossier

4 Fredrick, D. R. (2002). Myopia (Myopie). BMJ, 324(7347), 1195-1199. doi:10.1136/bmj.324.7347.1195

5 Ding et coll. Survey of Ophthalmol 2015.

6 Taiwan, Lin et coll. 2000 Ann Acad Med Singapore 2004; 33:27-33

7 Chua et coll. Ophthalmic Physiol Opt 2016; 36 388?394

8 SingHealth, Eye Check A look at common eye conditions (Eye Check Un regard sur les affections oculaires courantes)

9 HealthXchange, Common Eye Problems by Age Group, Stats and Care Tips (HealthXchange, problèmes oculaires courants par groupe d'âge, statistiques et conseils de soins)

10 The Impact of Myopia and High Myopia: report of the Joint World Health Organization ? Brien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia, (L'impact de la myopie et de la myopie avancée : rapport du congrès scientifique mondial conjoint sur la myopie de l'Organisation mondiale de la santé et du Brien Holden Vision Institute), Université de Nouvelle-Galles du Sud, Sydney, Australie, 16?18 mars 2015 Pages 10-11

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/782462/Johnson_and_Johnson_Vision__Myopia.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/600714/Johnson_and_Johnson_Vision_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/782479/Singapore_National_Eye_Centre_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 01:00 et diffusé par :