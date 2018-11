Nespresso utilisera le premier aluminium de source responsable produit par Rio Tinto pour ses capsules de café







MONTRÉAL, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Nespresso deviendra la première société à utiliser de l'aluminium de source responsable, fourni par Rio Tinto, pour produire ses capsules de café.

Les deux entreprises ont signé un protocole d'entente en vue de collaborer avec les fabricants de capsules Nespresso pour remplir l'engagement d'utiliser uniquement de l'aluminium durable d'ici 2020, ce qui permettra aux clients de savourer leur café en sachant qu'il est vendu dans un emballage produit de manière responsable.

Le recours à l'aluminium certifié en vertu de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) représente un jalon important dans la réduction de l'impact que ce métal a sur la planète, d'autant plus qu'il est le deuxième plus utilisé au monde.

L'ASI établit des normes pour promouvoir la protection de la biodiversité, le respect des droits des peuples autochtones, la gestion de l'eau et les faibles émissions de carbone lors de la production d'aluminium.

La Norme de traçabilité de l'ASI assure un mécanisme grâce auquel les utilisateurs finaux comme Nespresso ont l'assurance que l'aluminium qu'ils achètent a été produit par des entreprises certifiées ASI à chaque étape du processus. Cette norme est la première du genre pour tous les métaux industriels.

Rio Tinto et Nespresso sont impatients que d'autres producteurs et utilisateurs adoptent l'aluminium certifié ASI pour répondre à la demande des consommateurs, qui réclament des chaînes d'approvisionnement plus durables.

Alf Barrios, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante vers l'utilisation d'aluminium de source responsable dans toutes les industries de fabrication, dont Rio Tinto est le premier fournisseur. Nous prévoyons que la demande de produits durables provenant des consommateurs continuera d'augmenter, et les buveurs de café Nespresso peuvent être assurés que l'aluminium que nous fournissons pour leurs capsules respecte les normes internationales les plus élevées. »

Jean-Marc Duvoisin, directeur général de Nespresso, a affirmé pour sa part : « Nespresso est fière d'avoir joué un rôle de premier plan dans la création et la mise en oeuvre de l'ASI. Ensemble, nous avons fait de l'aluminium de source responsable une réalité, et le mécanisme de traçabilité de l'ASI nous permettra de remplir notre engagement auprès des clients, soit réduire l'impact de leur consommation. C'est une étape marquante vers un avenir plus durable et plus respectueux de l'environnement. »

Fiona Solomon, chef de la direction de l'ASI, a déclaré : « L'aluminium est un élément essentiel de la vie quotidienne, présent dans les voitures et les avions, les téléphones portables, les bâtiments et les emballages alimentaires. Jusqu'à maintenant, il n'existait pas de norme mondiale exhaustive encadrant un approvisionnement et une production responsables. Désormais, les entreprises de la chaîne de valeur de l'aluminium qui souhaitent faire connaître leurs pratiques responsables peuvent faire valoir les normes de l'ASI auprès de leurs clients, qui, à leur tour, peuvent être sûrs qu'il s'agit des normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. »

Tolga Egrilmezer, vice-président, Ventes et marketing, de Rio Tinto et membre du conseil d'administration de l'ASI, a ajouté de son côté : « Ce partenariat avec Nespresso est un jalon important vers l'adoption généralisée des normes ASI dans la chaîne de valeur de l'industrie de l'aluminium. »

Notes à l'éditeur

Nespresso, Rio Tinto et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) faisaient partie d'un groupe mondial de parties prenantes de l'industrie de l'aluminium, de la société civile et d'organismes de recherche et d'établissement de politiques qui a créé l'ASI en 2009. En 2015, l'ASI s'est constituée en organisation internationale sans but lucratif en vue de créer et de mettre en oeuvre le tout premier programme de certification visant l'approvisionnement et la production responsable de l'aluminium.

À propos de Rio Tinto

Rio Tinto est pionnier dans la production responsable à l'échelle de l'industrie de l'aluminium, à titre de membre fondateur de l'ASI avec Nespresso, en plus d'être la première entreprise du secteur des mines et métaux à obtenir des certifications de l'ASI.

Rio Tinto est la seule société actuellement capable d'assurer à ses clients que l'aluminium qu'ils achètent a été produit dans le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus rigoureuses. L'aluminium certifié ASI est produit selon une « chaîne de traçabilité » englobant la mine de bauxite de Gove, en Australie, ainsi que les installations québécoises de l'entreprise au Canada : l'usine d'alumine, les usines d'électrolyse et les centres de coulée.

Rio Tinto travaille maintenant au développement d'un procédé d'électrolyse de l'aluminium sans carbone dans le cadre d'Elysis, un partenariat avec Alcoa appuyé par Apple et les gouvernements du Canada et du Québec. La technologie développée par Elysis permettra d'éliminer toutes les émissions directes de gaz à effet de serre du processus d'électrolyse de l'aluminium et les remplacera par de l'oxygène.

Pour en savoir plus, visitez www.riotinto.com.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est l'entreprise pionnière et la référence dans le domaine du café de qualité en dosette. La société travaille avec plus de 75 000 agriculteurs dans 12 pays dans le cadre de son Programme AAA pour une qualité durableMC visant à intégrer des pratiques de durabilité dans les fermes et les terres environnantes. Lancé en 2003 en collaboration avec la Rainforest Alliance, ce programme contribue à améliorer le rendement et la qualité des récoltes, tout en assurant un approvisionnement durable de café de grande qualité, ainsi qu'en améliorant les moyens de subsistance des fermiers et de leurs communautés.

Nespresso, dont le siège social est à Lausanne, en Suisse, a des activités dans 76 pays et compte 13 500 employés. En 2017, elle exploitait un réseau mondial de commerce de détail composé de plus de 700 boutiques. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Nespresso à : www.nestle-nespresso.com.

À propos de l'Aluminium Stewardship Initiative

L'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) est un organisme de normalisation et de certification multipartite et sans but lucratif d'envergure mondiale. Ses activités visent à favoriser la production et l'approvisionnement responsables de l'aluminium à toutes les étapes de la chaîne de valeur. À cette fin, l'ASI a publié sa Norme de performance et sa Norme de traçabilité en décembre 2017.

L'ASI compte plus de 70 membres de premier plan appartenant à divers secteurs : sociétés civiles, entreprises des secteurs de l'extraction de la bauxite, affinage de l'alumine, de l'électrolyse de l'aluminium, de la fabrication de produits semi-finis, de la fabrication de produits, de composantes et de biens commerciaux et de consommation, notamment les secteurs de l'automobile, de la construction et du conditionnement, ainsi qu'associations sectorielles et autres membres qui soutiennent l'organisme.

L'ASI continue de solliciter l'engagement d'entités commerciales et d'autres parties prenantes de la chaîne de valeur de l'aluminium du monde entier. Toute organisation qui souhaite devenir membre est encouragée à se renseigner sur notre structure d'adhésion et sur la manière de s'inscrire. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.aluminium-stewardship.org.

