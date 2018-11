Microland fournira une solution cloud privé infogérée sur FlexPod







Microland, un accélérateur numérique pour les multinationales, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord mondial pour fournir des solutions cloud privé infogérées sur la plateforme FlexPod. FlexPod est une plateforme d'infrastructure convergente mise au point par Cisco et NetApp, qui héberge des logiciels d'infrastructure et des applications d'entreprise dans des environnements physiques et virtualisés, pour améliorer la réactivité et la souplesse des entreprises.

La nouvelle solution cloud privé infogérée FlexPod, reposant sur FlexPod, permet aux clients de réaliser un modèle As-a-service (en tant que service), de type cloud pour leur informatique sur site. L'infrastructure FlexPod se trouverait sur place mais serait gérée à distance, ce qui sécuriserait les données cruciales des clients et améliorerait les capacités cloud des partenaires comme de leurs clients. Les solutions innovantes de Microland, dont les Applications to Containers (a2cs, des applications aux conteneurs), Container as a Service (conteneurs en tant que service) etc., sont disponibles dans les catalogues de l'environnement FlexPod, ce qui réduit le temps de déploiement après l'acquisition de ce dernier. Faisant appel aux technologies de la génération actuelle comme Terraform, Microland offre également des options pour l'approvisionnement de matériel en dur, ce qui constitue l'une des principales demandes de nombre de clients pour le calcul haute performance.

« Les nouvelles solutions cloud privé infogérées, renforcées et configurées avec les services infogérées de Microland, nous permettent de donner un coup de pouce à la transformation numérique, d'accroître la rentabilité, d'améliorer l'efficacité et de renforcer l'efficience des processus et des systèmes de nos clients en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord », a déclaré Pradeep Kar, le fondateur et PDG de Microland Limited. « Nous sommes très heureux de nos relations avec Cisco et NetApp, en vue de permettre une adoption et un usage plus étendus des solutions innovantes reposant sur la plateforme FlexPod. »

« Nous sommes fiers de nos innovations permanentes, sachant que nous continuons d'étendre les puissantes capacités de FlexPod, en prenant en charge des applications spécifiques au secteur et de nouveaux modèles de consommation », a déclaré Siva Sivakumar, le directeur principal chargé des Solutions pour centres de données chez Cisco Systems. « Nous sommes ravis que Microland propose des solutions cloud privé infogérées sur FlexPod. Cette nouvelle offre aidera les entreprises à accélérer le déploiement de leurs applications cruciales et à fournir une infrastructure cloud privé sécurisée, robuste et souple, qui dispose de la vitesse et de la simplicité du cloud public. »

« Il existe de nombreux obstacles techniques et organisationnels pouvant retarder l'adoption du cloud privé », a déclaré Ranjeet Sudan, le président adjoint chargé de l'Infrastructure convergente chez NetApp. « En collaborant avec Microland, nous aidons les entreprises à obtenir de meilleures performances pour leurs applications cruciales, grâce à une solution cloud privé infogérée reposant sur une solution d'infrastructure convergente fiable et très performante. »

À propos de Microland :

Microland accélère le processus de transformation numérique des entreprises mondiales, ce qui permet à celles-ci d'offrir à leurs clients des résultats commerciaux à forte valeur ajoutée. Basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 000 professionnels répartis dans ses bureaux en Australie, en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Microland permet aux entreprises du monde entier de devenir plus agiles et innovantes en intégrant des technologies émergentes et en appliquant l'automatisation, l'analyse et l'intelligence prédictive à leurs processus commerciaux.

