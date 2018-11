Pour une administration transparente - L'agenda de la mairesse Valérie Plante devient public







MONTRÉAL, le 18 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal tient à améliorer sans cesse ses pratiques en matière de transparence. Parmi un ensemble de moyens destinés à promouvoir la transparence dans la vie publique, le site Web de la mairesse indiquera les principales activités d'ordre public de la mairesse de Montréal dont, notamment, les visites protocolaires, les annonces et les rencontres avec des instances publiques. Les activités de la mairesse peuvent toutefois changer sans préavis et les informations seront disponibles la veille.

« Dans une optique d'ouverture et de transparence, nous voulons offrir à nos citoyens et citoyennes un aperçu des activités de la mairesse », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, élue responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie.

Dans un contexte où les exigences de transparence sont fortes, la publication de l'agenda de la mairesse permettra aux citoyens d'être mieux informés et associés au travail effectué par la mairesse et l'administration.

Pour consulter l'agenda public de la mairesse, rendez-vous à l'adresse mairesse.montreal.ca.

