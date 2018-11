Garde-manger en danger : marche pour notre avenir alimentaire







L'opposition officielle marche pour notre avenir alimentaire

MONTRÉAL, le 18 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de vitalité des régions André Fortin et le député de Jacques-Cartier Gregory Kelley ont participé à l'événement Garde-manger en danger : marche pour notre avenir alimentaire, pour soutenir l'agriculture et nos produits locaux.

Les élus de l'aile parlementaire libérale ont marché pour soutenir l'agriculture et nos produits sacrifiés au détriment de nouveaux accords commerciaux. Ils s'engagent également, au nom du caucus de l'opposition officielle à soutenir nos producteurs québécois et à respecter l'agriculture locale, et ce, au bénéfice de toutes les régions de Québec.

« L'agriculture est un moteur économique important pour l'ensemble des régions du Québec. Il est primordial de pouvoir maintenir notre modèle de fermes familiales. Il y beaucoup d'inquiétude actuellement dans le monde agricole, particulièrement chez les producteurs laitiers, avec la signature d'une nouvelle entente commerciale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'équipe libérale sera présente pour défendre les intérêts des producteurs agricoles à l'Assemblée nationale. Le gouvernement de François Legault doit faire pression sur le fédéral afin qu'il compense pleinement les producteurs laitiers pour les pertes financières qui découleront de cette entente. »

Pierre Arcand, chef de l'opposition officielle

« Les agriculteurs du Québec sont des acteurs de première importance pour assurer la vitalité et l'essor économique de plusieurs régions du Québec. Alors qu'ils sont confrontés à de nombreux nouveaux défis, ils doivent pouvoir compter sur leur gouvernement comme ils ont toujours compté sur le Parti libéral du Québec. Le temps est venu pour François Legault et son ministre de l'agriculture de prendre des engagements et des actions claires afin de défendre, de protéger et de promouvoir la ferme familiale au Québec. »

André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de vitalité des régions

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 18 novembre 2018 à 14:30 et diffusé par :