Grande semaine des tout-petits - Le CQSEPE invite les Québécois à unir leur voix pour les tout-petits

QUÉBEC, le 18 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits qui tient sa troisième édition du 18 au 24 novembre, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) se mobilise afin d'offrir une voix aux près de 540 000 tout-petits québécois Pour l'occasion, l'organisation appelle les Québécois à joindre leur voix à la sienne afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de société.

La Grande semaine des tout-petits représente le moment tout indiqué pour réfléchir aux conditions de vie des enfants de 0 à 5 ans. Au Québec, la majorité des tout-petits se portent bien et vivent dans un environnement propice à leur développement. Néanmoins, plusieurs d'entre eux ne commencent pas leur parcours scolaire avec la même chance que les autres. Heureusement, des solutions existent afin de soutenir les tout-petits et leurs familles. En agissant, et ce, dès la grossesse, nous pourrons nous assurer d'offrir à chacun de ces petits citoyens le meilleur départ possible.

« Bien qu'ils soient encore très petits, les enfants de 0 à 5 ans représentent 100 % de notre avenir. Fort d'une expertise de près de 15 ans dans le réseau de services éducatifs à la petite enfance, le CQSEPE constate que les enjeux actuels sont nombreux (pénurie de la main-d'oeuvre, maternelle à 4 ans, dépistage précoce, transition vers l'école, évaluation de la qualité, etc.) et doivent être constamment adressés aux instances ministérielles afin que les différents acteurs du réseau puissent poursuivre l'amélioration continue de leurs actions éducatives en lien avec le développement global des enfants qu'ils reçoivent quotidiennement », souligne madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Des activités partout au Québec

Grâce à l'appui de ses nombreux partenaires, la Grande semaine des tout-petits propose une programmation riche et diversifiée. Plusieurs activités se dérouleront tout au long de la semaine à travers le Québec afin de mobiliser les décideurs et la population quant au rôle clé des tout-petits pour l'avenir de notre société, notamment le Grand rassemblement pour les tout-petits (à Québec les 20 et 21 novembre) ainsi que la publication de nouvelles données par l'Observatoire des tout-petits. Pour consulter la programmation de la Grande semaine des tout-petits, visitez le touspourlestoutpetits.com.

Vulnérabilité des enfants à la maternelle

Au Québec, un peu plus de 1 enfant sur 4 (27,7 %) présente une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de développement, soit près de 24 000 enfants. Alors que les conditions dans lesquelles grandissent les tout-petits peuvent avoir des impacts directs sur leur santé, leur développement, leur réussite éducative et tout leur parcours de vie, il importe d'offrir aux adultes de demain ce qu'il y a de mieux, pour qu'ils se développent à leur plein potentiel. En marge de la Grande semaine des tout-petits, une campagne sociétale Tous pour les tout-petits sera d'ailleurs lancée pour informer la population de cette réalité en plus de sensibiliser les citoyens à l'importance de faire de la petite enfance une priorité de société. Ils seront également invités à poser un geste concret, notamment en envoyant une lettre à leurs élus.

À propos de Tous pour les tout-petits

Tous pour les tout-petits, c'est un ralliement pour la petite enfance issu d'une collaboration de partenaires engagés. Ces organisations ont un objectif commun qui les rassemble et les inspire : faire de la petite enfance une priorité de société au Québec. Les tout-petits du Québec sont les adultes de demain. Ne devraient-ils pas, eux-aussi, bénéficier d'une attention toute particulière de la part de la société? Il est important d'agir collectivement, et ce, dès la conception, afin d'offrir les meilleures conditions possibles pour que chacun des tout-petits puisse se réaliser pleinement tout au long de son parcours. En agissant tôt, nous les aidons à développer leur plein potentiel et à devenir des adultes accomplis et engagés. En donnant les mêmes chances à chacun de nos tout-petits, nous développons une société plus solidaire, épanouie, éduquée et prospère.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soit les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs (BC), ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

