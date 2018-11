Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie







OTTAWA, le 18 nov. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la Lettonie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés lettones au Canada et à travers le monde pour célébrer le 100e anniversaire de l'indépendance de la Lettonie.

« Le Canada et la Lettonie entretiennent une relation solide fondée sur des valeurs communes, comme la liberté, la démocratie et la primauté du droit. Notre relation puise également sa force dans les liens durables qui unissent nos populations, notamment grâce au quelque 28 000 Canadiens d'origine lettone.

« Le Canada a été le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991 et l'un des premiers pays à ratifier le document d'accession de la Lettonie à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 2004. Le Canada dirige le groupement tactique multinational de l'OTAN responsable de la présence avancée renforcée de la Lettonie. Environ 540 membres de nos forces armées y participent dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

« Le Canada et la Lettonie entretiennent aussi des liens commerciaux étroits. Au mois de février 2017, la Lettonie est devenue le premier État membre de l'Union européenne à ratifier l'Accord économique et commercial global et l'Accord de partenariat stratégique entre le Canada et l'Union européenne. Nous continuerons de travailler ensemble pour renforcer notre relation commerciale et faire croître nos économies, au profit des citoyens de nos deux pays.

« En juillet dernier, lors de ma visite en Lettonie, j'ai eu l'occasion de rencontrer le premier ministre M?ris Ku?inskis et le président Raimonds V?jonis pour resserrer encore davantage les liens d'amitié étroits qui unissent nos deux pays. J'ai également réitéré l'engagement du Canada à soutenir les mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe de l'Est et en Europe centrale. Je suis impatient de faire progresser notre partenariat solide pour créer de nouvelles opportunités pour les Canadiens et les Lettons.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à reconnaître tout ce qu'apporte la communauté lettone du Canada à la réussite de notre pays. J'offre également mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent le centenaire de la Lettonie. »

