Grande semaine des tout-petits et Journée mondiale de l'enfance - Le gouvernement du Québec souligne l'apport de tous les acteurs voués au bien-être des enfants et à leur plein épanouissement

QUÉBEC, le 18 nov. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Grande semaine des tout-petits, qui s'amorce aujourd'hui, et de la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre, le gouvernement du Québec souhaite souligner l'apport de tous les acteurs qui se consacrent au bien-être et au plein épanouissement des enfants du Québec.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, tient à saluer notamment la contribution essentielle des parents, des services de garde éducatifs à l'enfance, des organismes communautaires Famille ainsi que des centres de pédiatrie sociale en communauté qui s'impliquent au quotidien pour donner aux enfants les moyens de développer leur plein potentiel. Il rappelle aussi qu'il importe que tous les acteurs concernés travaillent dans le même sens pour le mieux-être de tous les enfants du Québec.

Citations

« Les parents sont des acteurs de premier plan pour assurer le bien-être des enfants. De plus, les services de garde éducatifs à l'enfance jouent un rôle important en les accompagnant au quotidien dans leur développement global. Je tiens à rappeler également le travail considérable des organismes communautaires Famille qui épaulent les familles à différentes étapes de leur vie, et le soutien précieux qu'apportent les centres de pédiatrie sociale en communauté aux enfants plus vulnérables. Par leurs services complémentaires à l'action gouvernementale, tous agissent en faveur du plein épanouissement des tout-petits et je les en remercie. Je tiens à souligner également la large mobilisation d'acteurs nationaux, régionaux et locaux qui contribuent au dynamisme de cette Grande semaine des tout-petits. Notre nouveau gouvernement désire sincèrement que tous nos jeunes, peu importe leur milieu socio-économique et leur origine, développent leur plein potentiel. Pour réaliser cet ambitieux projet, nous aurons besoin du partenariat de tous les acteurs engagés de près ou de loin dans la vie des tout?petits. Ensemble, nous pouvons y arriver. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

La 3 e Grande semaine des tout-petits se déroule du 18 au 24 novembre 2018. Sur le thème Tous pour les tout-petits , elle invite à la mobilisation nationale, régionale et locale autour de la petite enfance afin qu'elle devienne une priorité collective.

Cette semaine représente une occasion privilégiée de susciter le dialogue sur le bien-être et le développement des tout-petits, en mettant en lumière des actions porteuses et en sensibilisant l'ensemble de la société, notamment les acteurs des milieux municipal, économique, social et politique.

Célébrée le 20 novembre, la Journée mondiale de l'enfance, également nommée Journée internationale des droits de l'enfant, est la date anniversaire de la Déclaration des droits de l'enfant, adoptée en 1959.

Cette journée marque aussi l'adoption, en 1989, de la Convention relative aux droits de l'enfant par 191 pays. Plusieurs droits sont prévus par la Convention, dont le droit de vivre dans des conditions propices au développement physique, intellectuel, affectif, social et moral (article 27), le droit à des milieux de vie et d'éducation de qualité qui permettent le développement du plein potentiel, des aptitudes et des dons (article 29) ainsi que le droit pour les enfants dont les parents travaillent de bénéficier de services de garde (article 18).

