Le Prix du CALQ pour la meilleure tournée internationale est remis à l'Orchestre Métropolitain







MONTRÉAL, le 18 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre le Prix de la meilleure tournée internationale à l'Orchestre Métropolitain, pour sa toute première tournée européenne. Cette récompense, assortie d'un montant de 10 000 $, a été remise par Réjean Perron, directeur du soutien aux organismes de diffusion et au rayonnement international, lors du Gala de la Biennale CINARS.

« Outre le caractère prestigieux des lieux de diffusion où l'Orchestre Métropolitain s'est produit ainsi que l'excellente qualité artistique de ses concerts, le comité de sélection a affirmé que la finesse et la constance du travail de l'OM imposaient de nouveaux standards. Sous l'impulsion de maestro Yannick Nézet-Séguin, l'institution semble s'être réinventée pour une nouvelle génération et a remporté l'adhésion d'un public diversifié et exigeant, en plus de récolter des critiques dithyrambiques. Soutenue par des actions de communication originales, sa tournée a fait rayonner la culture québécoise et a entraîné des retombées pour le milieu musical d'ici », a mentionné Réjean Perron.

La tournée européenne 2017 de l'Orchestre Métropolitain

L'Orchestre a réalisé en 2017 sa toute première tournée internationale, composée de sept concerts dans six grandes villes européennes de trois pays. Le projet est né de l'invitation de la Philharmonie de Paris et s'est échelonné sur une dizaine de jours durant lesquels l'Orchestre a présenté deux programmes de concerts, en alternance, à Dortmund, Rotterdam, Hambourg, Paris, Cologne et Amsterdam. Pour refléter sa personnalité et ses racines, l'Orchestre a présenté des oeuvres québécoises, françaises et anglaises, ainsi que des solistes ayant un lien particulier avec le Québec. Les spectateurs européens ont eu la chance d'entendre, notamment, la contralto Marie-Nicole Lemieux ainsi que le violoncelliste Stéphane Tétreault. Les oeuvres des compositeurs Éric Champagne et Pierre Mercure ont côtoyé celles de Ravel, Debussy, Berlioz, Saint-Saëns et Elgar.

L'Orchestre Métropolitain

Composé d'une soixantaine de musiciens majoritairement diplômés des conservatoires et des facultés de musique du Québec, l'Orchestre Métropolitain adopte, dès sa fondation en 1981, une approche distincte qui reflète sa volonté indéfectible de démocratiser et faire rayonner la musique symphonique. Sous la direction artistique de Yannick Nézet-Séguin depuis 2000, la renommée de l'Orchestre n'a cessé de croître et d'évoluer, ici comme à l'étranger. À travers sa programmation, l'Orchestre Métropolitain affirme sa fierté d'être ce qu'il est : authentique, audacieux, dévoué, passionné. L'action de l'Orchestre s'articule autour des valeurs d'accessibilité et d'engagement auprès de la collectivité, d'innovation et de créativité sur le plan artistique.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Liens :

L'Orchestre Métropolitain

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Tous les lauréats aux prix du CALQ

Bande annonce du documentaire Ensemble - un an dans les coulisses de l'Orchestre Métropolitain.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 18 novembre 2018 à 08:00 et diffusé par :