Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route - Les routes ont des histoires

QUÉBEC, le 18 nov. 2018 /CNW Telbec/ - En cette Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, invite les Québécoises et Québécois à rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie dans des accidents de la route. Cette journée, décrétée par l'Organisation des Nations unies, est soulignée partout dans le monde. Cette année, elle aura pour thème « Les routes ont des histoires ».

« En cette journée commémorative, ayons une pensée pour les victimes et leur famille. Chaque mort, chaque blessé sur la route est un drame humain qui aurait pu être évité. Cette journée est donc l'occasion de prendre conscience que les comportements risqués sur la route peuvent avoir de lourdes conséquences. J'invite chaque conducteur à être vigilant et à adopter des comportements prudents. Il est de leur devoir de protéger les plus vulnérables, qu'ils soient piétons, cyclistes ou motocyclistes. Il faut travailler chaque jour sans relâche pour prévenir les accidents de la route et sensibiliser les Québécoises et Québécois aux comportements sécuritaires sur le réseau routier. »

François Bonnardel, ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l'Estrie

La Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route a été décrétée par l'Organisation des Nations unies en 2005.

En 2017, au Québec, 359 personnes sont décédées, 1 501 ont été blessées gravement et 35 330 ont été blessées légèrement dans un accident de la route.

Les principales causes d'accident de la route au Québec sont la conduite avec les facultés affaiblies, la distraction et la vitesse.

En 2018, des changements majeurs ont été apportés au Code de la sécurité routière afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route.

À l'occasion de cette journée, la Sûreté du Québec mènera une opération de surveillance policière sur la route 116, de Kingsey Falls à Plessisville .

saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/bilan-routier/

www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere/Pages/csr.aspx/

