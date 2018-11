/R E P R I S E -- Avis aux médias - Garde-manger en danger - La CSQ appuie l'agriculture d'ici/







MONTRÉAL, le 15 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Des militantes et des militants de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), dont la présidente, Sonia Éthier, participeront dimanche à la marche dans le centre-ville de Montréal en appui à l'agriculture d'ici ainsi qu'à nos productrices et producteurs agricoles.

La présidente de la CSQ prendra la parole lors de l'événement pour rappeler l'importance de l'agriculture dans l'économie québécoise, mais également la contribution essentielle des agricultrices et agriculteurs dans leur communauté.

« Soutenir les productrices et producteurs agricoles, c'est soutenir l'existence même des régions. Sans eux, le visage du Québec ne serait pas le même. L'agriculture québécoise fait partie de notre richesse collective. Ensemble, protégeons-la en achetant local », de dire Sonia Éthier.

La présidente de la CSQ sera disponible pour des entrevues.

