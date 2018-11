La FTQ marche pour l'agriculture et la défense de notre avenir alimentaire







MONTRÉAL, le 18 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est heureuse de participer à la marche citoyenne qui aura lieu dans les rues de Montréal ce dimanche en appui à l'agriculture d'ici. Organisée par l'Union des producteurs agricoles (UPA), cette marche a comme objectif de soutenir les productrices et producteurs agricoles du Québec et les produits d'ici.

« Les Québécois et Québécoises doivent prendre conscience de l'importance du secteur agroalimentaire pour notre économie, pour notre bien-être. Les récentes négociations sur l'ALENA qui se sont conclues par un nouvel accord entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC), ont mis à mal le secteur laitier en permettant aux États-Unis d'exporter vers le Canada une partie de leur production. En participant à la marche nous envoyons le signal que notre avenir alimentaire nous tient à coeur et qu'il faut plus que jamais prendre conscience de l'importance de consommer les produits d'ici », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

« Consommer localement c'est aussi bon pour l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. L'importation de millions de tonnes de produits agricoles chaque année a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Plus on consomme les produits de chez nous, plus on donne une chance à l'environnement. Cette marche c'est aussi l'occasion d'exprimer notre solidarité à l'endroit de ceux et celles qui nourrissent le Québec », conclut le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

Pour plus de renseignements sur la marche citoyenne : https://www.upa.qc.ca/fr/gardemangerendanger/.

