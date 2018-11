Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Samedi 17/11/2018 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 9 millions $5, 17, 18, 34, 44 & 45. No comp. 27. Lot garanti de LOTTO 6/4939597325-01 ONTARIO 493, 5, 9, 27, 29 & 44. No comp. 35. Gros lot de LOTTARIO estimé à 710,000 $2, 5, 8, 35, 42 & 43. No...

Le gros lot continue d'augmenter! Pour le tirage de LOTTO MAX du vendredi 23 novembre 2018, le gros lot est estimé à 60 millions de dollars et on prévoit qu'il y aura 21 lots MAXMILLIONS d'un million de dollars chacun. Le tirage d'hier soir a fait...

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, participera à une table ronde regroupant des experts de l'industrie locale du tourisme et des voyages. Ces échanges aideront à cerner les possibilités...