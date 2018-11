Fondation Nouveaux Sentiers - La ministre Sylvie D'Amours soutient les enfants autochtones à l'événement bénéfice de la Fondation Nouveaux Sentiers







WENDAKE, QC, le 17 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, prenait part, aujourd'hui, à la Tournée des anciens Canadiens, une activité-bénéfice organisée par la Fondation Nouveaux Sentiers. L'activité consistait en un match de hockey amical opposant des anciens joueurs des Canadiens de Montréal et des joueurs d'une équipe composée de membres des Premières Nations.

Mme D'Amours a profité de l'occasion pour mettre de l'avant sa volonté à titre de ministre de contribuer à l'épanouissement et aux bonnes conditions de vie des enfants autochtones. Elle a également tenu à souligner le travail de la Fondation, qui contribue au bien-être des Premières Nations, en particulier des enfants, en appuyant des initiatives qui visent le développement social et humain des individus au sein de leurs communautés. Pensons aux camps de leadership des Premières Nations, qui s'adressent aux jeunes Autochtones de 10 à 14 ans issus d'un milieu défavorisé ou en situation de placement et qui leur offrent des activités sportives et culturelles misant sur la coopération, ou encore au programme d'orientation professionnelle Deviens, qui offre à des élèves du secondaire des expériences de stage d'observation en milieu de travail.

« Je suis d'avis que tous les jeunes devraient avoir l'occasion de s'accomplir, de se dépasser, de bouger et de réussir, et ce, peu importe leur situation, leur milieu ou leur condition. Par ses initiatives porteuses, la Fondation Nouveaux Sentiers facilite l'épanouissement personnel de bien des jeunes. Elle les rapproche de leurs rêves et alimente leur confiance en eux. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier de soutenir les initiatives de la Fondation. Par ailleurs, je compte être bien présente dans les communautés en prenant part à des rassemblements comme celui-ci, mais également en étant à l'écoute des préoccupations des communautés. Je m'en fais un devoir. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

« Quelle belle idée que de rassembler les représentantes et représentants autochtones et les élus autour de la cause de la Fondation Nouveaux Sentiers, à l'occasion de ce match de hockey ici, à Wendake. Le fait que nous y soyons si nombreux démontre bien notre volonté partagée d'offrir de bonnes conditions de vie aux jeunes Autochtones. Je m'en réjouis et je félicite la Fondation pour cette merveilleuse initiative. J'espère sincèrement qu'elle aura permis d'amasser beaucoup de fonds pour que plus d'enfants aient la possibilité de vivre une expérience enrichissante qui favorisera leur épanouissement. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Faits saillants :

Le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) appuie la Fondation Nouveaux Sentiers par l'entremise du Fonds d'initiatives autochtones III - volet Développement social, pour les camps de leadership des Premières Nations et le programme Deviens , pour les années 2018- 2019 et 2019-2020, à raison de 150 000 $ sur deux ans.

pour les années 2018- 2019-2020, à raison de 150 000 $ sur deux ans. D'autres initiatives de la Fondation ont également été financées à huit reprises par le SAA, par l'entremise du programme Projets ponctuels autochtones, entre 2009- 2010 et 2016-2017, pour un total de 61 500 $.

