La ministre Ng termine sa tournée axée sur les exportations et les petites entreprises en Colombie-Britannique

VANCOUVER, le 17 nov. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a terminé sa visite en Colombie-Britannique. Au cours de son passage dans la province, elle a rencontré des intervenants du milieu de la petite entreprise de plusieurs collectivités, souligné l'importance des exportations et de l'entrepreneuriat, et mis de l'avant les avantages de l'exportation pour les petites et moyennes entreprises (PME).

À Vancouver, la ministre Ng a échangé avec les membres du conseil d'administration de la Fondation Asie-Pacifique du Canada (anglais) au sujet de l'importance du commerce et des mesures de soutien aux PME canadiennes cherchant à exporter. Elle a également participé à un forum sur les partenariats en innovation entre le Japon et le Canada (anglais) présenté par la Japan External Trade Organization (JETRO) (anglais). Par la suite, la ministre a fait le point sur la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement à l'occasion de la conférence WE FOR SHE (anglais) de la Chambre de commerce du Grand Vancouver (anglais). Enfin, la ministre a tenu une rencontre avec le BC-India Business Network (anglais) dans le but de préciser comment le gouvernement du Canada appuie les petites entreprises en quête de nouveaux marchés.

La ministre Ng a également rencontré des membres de la Chambre de commerce du Grand Vernon (anglais) et participé à une table ronde sur la promotion des exportations chez Accelerate Okanagan (anglais).

« Les entreprises qui exportent sont plus productives, versent des salaires plus élevés et investissent plus en recherche-développement que celles qui n'exportent pas. Cela dit, à peine 12 % des petites et moyennes entreprises canadiennes effectuent des exportations. Les possibilités dans ce domaine sont considérables. Notre gouvernement met en valeur les possibilités d'exportation pour faire en sorte que les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique tirent pleinement parti des accords commerciaux comme l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste et l'Accord États-Unis-Mexique-Canada, qui donnent accès à une clientèle aux quatre coins du monde. »

Les PME représentent la vaste majorité des entreprises au Canada , soit 99,8 % d'entre elles. Il y a plus de 1,1 million de PME au Canada , et elles emploient environ 90 % de la main-d'oeuvre du secteur privé (plus de 10,6 millions de Canadiens). On leur attribue en outre plus de 52 % du produit intérieur brut canadien généré par les entreprises du secteur privé.

Afin d'aider les PME à obtenir du financement, des conseils et de l'information, le gouvernement a lancé Innovation Canada, un guichet unique en ligne pour les propriétaires d'entreprise.

Les PME exportatrices offrent de façon générale des salaires plus élevés que les entreprises qui n'exportent pas. Il faut dire cependant que seulement environ 12 % des PME canadiennes mènent des activités d'exportation.

Le gouvernement du Canada aide les PME à se tailler une place sur les marchés étrangers -- et à avoir accès à plus d'un milliard de nouveaux clients -- en faisant la promotion des occasions d'exportation lors des négociations et de la mise en oeuvre des accords de libre-échange, comme l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

