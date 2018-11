Avis aux médias - Québec solidaire marche pour l'agriculture du Québec







MONTRÉAL, le 17 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les député-es de Québec solidaire Vincent Marissal et Ruba Ghazal marcheront aux côtés de l'UPA pour assurer notre avenir alimentaire le 18 novembre à 13h30.

"Il est grand temps qu'on soutienne nos producteurs et productrices agricoles au Québec! Ils et elles doivent être capable de cultiver nos terres tout en étant capable de bien vivre. Les normes dans le domaine sont complètement déconnectées de la réalité du monde. On met des bâtons dans les roues de nos producteurs et productrices pendant que les produits d'ailleurs entrent au Québec comme une lettre à la poste!", estime Vincent Marissal, député de Rosemont.

"J'encourage les Québécois et les Québécoises à acheter les produits de chez nous, pour notre économie, pour notre communauté et pour notre environnement. C'est un enjeu de souveraineté alimentaire, mais aussi un enjeu culturel et économique", d'ajouter Ruba Ghazal, députée de Mercier.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi: Marche de l'UPA pour notre avenir alimentaire

Date: 18 novembre 2018

Heure: 13 h 30

Lieu: Point de départ au Parc Lafontaine (Coin rue Cherrier et avenue du Parc-La Fontaine)

