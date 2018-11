Le Canada et l'Ontario favorisent la réconciliation en présentant des excuses historiques aux communautés des sept Premières Nations visées par les Traités Williams







RAMA, ON, le 17 nov. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, se sont joints aux chefs et aux membres des communautés des sept Premières Nations visées par les Traités Williams lors d'une cérémonie spéciale en vue de commémorer le règlement d'un différend de longue date concernant les Traités Williams de 1923.

Au cours de cette cérémonie, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont présenté des excuses pour les répercussions négatives qu'ont eues les Traités Williams sur les Premières Nations visées. Les excuses ont été présentées par la ministre Bennett pour le Canada et par le ministre Rickford pour l'Ontario.

Les parties ont annoncé le règlement le 13 septembre 2018. Il prévoit le versement d'une indemnisation financière totalisant 1,11 milliard de dollars aux Premières Nations visées par les Traités Williams, la reconnaissance des droits de récolte issus de traités et le droit de chaque Première Nation d'ajouter jusqu'à 11 000 acres à l'assise territoriale de sa réserve.

Le règlement marque une étape historique sur la voie du renouveau, de la guérison et de la réconciliation. Les parties travailleront dans un esprit de partenariat et de renouvellement pour mettre en oeuvre l'accord de règlement, renforcer la relation découlant des traités et faire progresser la réconciliation.

Citations

« Le gouvernement du Canada présente des excuses pour les torts causés dans le passé relativement aux Traités Williams de 1923 et regrette profondément les nombreuses injustices, difficultés et humiliations que ces traités ont entraînées pour les membres des communautés au cours des 95 dernières années. Nous ne pouvons rien changer au passé, mais avec ce règlement historique, nous pouvons commencer à écrire ensemble un nouveau chapitre où la confiance est rétablie, les droits issus de traités sont célébrés et notre relation continue fondée sur les traités est renforcée au profit des sept prochaines générations. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce règlement est une étape importante dans la réconciliation entre les Premières Nations visées par les Traités Williams et la population du Canada et de l'Ontario. Je suis ravi de voir que les membres et les dirigeants des communautés ont le désir d'investir le produit du règlement au profit d'un avenir meilleur, rempli de nouvelles possibilités. »

L'honorable Greg Rickford, C.P., député

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario

« Après près d'un siècle pendant lequel nos ancêtres se sont vu refuser l'accès à leurs terres, à leurs droits de récolte, à leur culture et à leur mode de vie, l'accord de règlement concernant les Traités Williams témoigne de la persévérance de notre peuple. Même si aucune indemnisation, financière ou autre, ne pourra jamais réellement réparer les traumatismes intergénérationnels et la perte de continuité culturelle qu'ont subis les sept Premières Nations signataires des Traités Williams, cet accord de règlement annonce un début de guérison pour notre peuple. Nous nous réjouissons à la perspective d'un avenir où nous tournerons la page sur 95 années de contestations, de pétitions, de litiges et finalement de négociations pour réparer ces injustices historiques. Aujourd'hui, nous célébrons enfin la juste reconnaissance de nos droits de récolte protégés par la Constitution et la capacité d'étendre nos terres, et nous accueillons d'un bon oeil l'indemnisation financière et les excuses officielles des gouvernements du Canada et de l'Ontario à nos ancêtres et à tous nos peuples. Aujourd'hui, nous soulignons le renouvellement de notre relation fondée sur les traités.»

Chef Kelly LaRocca

Chef de portefeuille

Premières Nations visées par les Traités Williams

Faits en bref

Les sept Premières Nations visées par les Traités Williams sont : la Première Nation d'Alderville, la Première Nation des Chippewas de Beausoleil, la Première Nation des Chippewas de Georgina Island , la Première Nation des Chippewas de Rama , la Première Nation de Curve Lake , la Première Nation de Hiawatha et la Première Nation des Mississaugas de Scugog Island .

, la Première Nation des Chippewas de , la Première Nation de , la Première Nation de Hiawatha et la Première Nation des Mississaugas de . Le règlement négocié met fin au litige Alderville , qui a été déposé par les sept Premières Nations visées par les Traités Williams en 1992

, qui a été déposé par les sept Premières Nations visées par les Traités Williams en 1992 Les négociations relatives au règlement extrajudiciaire entre le Canada, l' Ontario et les sept Premières Nations ont commencé en mars 2017.

et les sept Premières Nations ont commencé en mars 2017. Le règlement négocié a été approuvé par les membres des Premières Nations en juin 2018 et signé par les sept Premières Nations en juillet 2018 et par l' Ontario et le Canada en août 2018.

et le Canada en août 2018. Aux termes du règlement, les Premières Nations peuvent utiliser les fonds pour acheter des terres de gré à gré et présenter au Canada une demande visant à ce que ces terres soient ajoutées à la superficie de leurs terres de réserve.

Liens connexes

Infographie : Convention de règlement des Premières Nations visées par les Traités Williams

Présentation d'excuses quant aux répercussions des Traités Williams de 1923

Le Canada, l'Ontario et les Premières Nations visées par les Traités Williams ont conclu un accord de règlement négocié du litige Alderville

Liens connexes

Williams Treaties First Nations (en anglais seulement)

