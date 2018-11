L'APNQL en deuil du chef algonquin Harry St. Denis







WENDAKE, QC, le 17 nov. 2018 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à honorer la mémoire de l'un des leurs, le chef Harry St. Denis de Wolf Lake, de la nation algonquine, décédé subitement jeudi dernier.

« C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de notre frère, notre allié, un guerrier, Harry St Denis. Il était l'un des piliers de notre cercle, un homme qui n'a jamais eu peur de monter au front. Il a marqué notre histoire collective par ses convictions profondes, sa détermination, son franc parler et son engagement assidu tout au long de sa carrière politique pour défendre nos droits et nos intérêts. Au nom de l'APNQL et en mon nom personnel, je veux transmettre à sa famille, à la communauté de Wolf Lake et à la nation algonquine, nos sincères condoléances », a déclaré le chef de l'APNQL, Ghislain Picard. « Sa contribution nous manquera lors de nos assemblés. Par la force de ses principes, il s'est toujours tenu debout pour le bien de tous et chacun ».

Il était chef de la communauté algonquine de Wolf Lake depuis 1986. Il a toujours été un participant actif de la table des chefs de l'APNQL et de celle de l'Assemblée des Premières Nations (APN). Le chef St. Denis était aussi porteur de dossiers pour l'APNQL, au niveau national, pour les revendications territoriales et les ressources humaines.

