Des artistes, des chefs de cuisine et des entrepreneurs canadiens donnent à la ministre Joly des idées géniales pour accroître le tourisme et créer des emplois

La ministre a rencontré des experts du secteur du tourisme et du voyage lors d'une tournée de sept villes en vue d'élaborer une nouvelle stratégie en matière de tourisme

KELOWNA, BC, le 17 nov. 2018 /CNW/ - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a eu le plaisir de rencontrer des experts du secteur du tourisme et du voyage de première ligne pendant sa tournée de consultation d'une semaine qui s'est terminée aujourd'hui à Kelowna, en Colombie-Britannique. Cette tournée est la première occasion pour la ministre de consulter un grand nombre de travailleurs de l'industrie canadienne du voyage et du tourisme et de recueillir leurs précieuses suggestions en vue d'élaborer une nouvelle stratégie fédérale en matière de tourisme.

La ministre Joly a amorcé sa tournée à Niagara Falls, en Ontario, où elle a annoncé la création du Comité-conseil sur l'emploi et l'économie du tourisme. Le Comité-conseil cernera les enjeux importants pour le secteur canadien du tourisme et formulera de nouvelles approches en vue d'accroître les possibilités et la compétitivité mondiale du Canada dans ce domaine. Elle a poursuivi sa tournée de consultation à Winnipeg et à Churchill, au Manitoba, à Rankin Inlet, au Nunavut, et à Vancouver, à Victoria et à Kelowna, en Colombie-Britannique, où elle a participé à des tables rondes en compagnie de représentants locaux de l'industrie du tourisme.

À la suite de ces tables rondes, la ministre a recueilli de précieux conseils sur les besoins du secteur en vue de faire croître davantage l'économie canadienne du tourisme. Le fait d'augmenter le nombre de possibilités dans le secteur du tourisme permettra au Canada d'attirer de nouveaux visiteurs et de créer de bons emplois pour la classe moyenne d'un océan à l'autre.

En outre, la ministre Joly a rencontré des travailleurs de première ligne du secteur du tourisme, notamment des employés et des clients à un restaurant philippin populaire à Winnipeg, des artistes Inuit à Rankin Inlet et des entrepreneurs qui accueillent les touristes dans le quartier chinois historique de Vancouver.

À Churchill et à Rankin Inlet, la ministre a également annoncé un financement de près de 2 millions de dollars pour soutenir des projets de tourisme dans le Nord du Manitoba et dans la région de Kivalliq, au Nunavut. Ces investissements contribueront à la création d'emplois pour la classe moyenne dans le secteur du tourisme des deux régions et aideront à augmenter la capacité de ces dernières d'accueillir des visiteurs des quatre coins du monde.

« Au cours des prochains mois, je rencontrerai des Canadiens pour entendre leurs idées sur la façon de stimuler l'économie du tourisme de manière viable et de créer de bons emplois pour la classe moyenne. Comme je l'ai exprimé tout au long de la semaine, nous voulons que les personnes qui travaillent dans le secteur canadien du tourisme puissent avoir confiance en leur avenir et soient fières de ce qu'ils font. Montrons au reste du monde ce que le Canada a offrir. »

-- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

Le tourisme représente une tranche de 2 % du produit intérieur brut.

Le secteur du tourisme compte 1,8 million d'emplois au Canada .

. Le nombre d'entreprises du secteur du tourisme autochtone est passé de 1 579 entreprises en 2015 à 1 878 en 2017.

La Chine est le cinquième pays en importance en fait de dépenses totales en tourisme et est l'un des marchés touristiques qui connaissent l'expansion la plus rapide au Canada .

