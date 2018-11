Grève des employés de succursales et de bureaux (SEMB) : Une cinquantaine de succursales ouvertes samedi et dimanche







MONTRÉAL, le 17 nov. 2018 /CNW Telbec/ - En raison de la grève de trois jours déclenchée hier par le syndicat des employés de magasin et de bureau (SEMB), la SAQ ouvrira encore aujourd'hui et demain une cinquantaine de succursales afin de desservir sa clientèle le mieux possible dans les circonstances. La liste est disponible sur le site SAQ.com.

Par ailleurs, au terme de la septième journée de grève exercée hier par le syndicat, la SAQ a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure visant à encadrer les activités des grévistes devant les succursales de la Société et en assurer l'accès de façon adéquate. Toute forme d'obstruction, de violence, de vandalisme et d'intimidation aux abords des stationnements et des établissements est ainsi interdite.

Les clients sont également invités à faire leurs achats dans SAQ.com, qui demeure disponible en tout temps.

Nous sommes désolés des inconvénients causés par cette situation.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Communiqué envoyé le 17 novembre 2018 à 10:40 et diffusé par :