/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le Canada, l'Ontario et les Premières Nations visées par les Traités Williams souligneront une étape clé de la réconciliation/

RAMA, ON, le 16 nov. 2018 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, avec les chefs et les membres des communautés des sept Premières Nations visées par les Traités Williams participeront à une cérémonie spéciale en vue de commémorer la signature de l'accord de règlement des Traités Williams. Des excuses de la part du Canada et l'Ontario seront aussi présentées lors de la cérémonie.

Date : 17 novembre 2018

Heure : 10 h (HAE)

Lieu : Gymnase

MASK Arena (Mnjikaning Arena Sports Ki)

6147, rue Rama

Rama (Ontario)

Veuillez prendre note que l'événement sera disponible en ligne : https://livestream.com/RamaNetCast/Williams

