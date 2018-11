Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de La Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, participera à une table ronde regroupant des experts de l'industrie locale du tourisme et des voyages. Ces échanges aideront à cerner les possibilités...

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport pour relier les collectivités et stimuler le commerce et le tourisme afin de créer de bons emplois et de bâtir une économie et une classe moyenne fortes. Aujourd'hui, l'honorable...