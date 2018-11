Fondation Héritage faune - Québec accorde 50 000 $ pour soutenir la pêche hivernale







QUÉBEC, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec réitère son appui à la formation de la relève dans le domaine de la pêche hivernale en accordant une somme de 50 000 $ à la fondation Héritage faune de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. La nouvelle a été annoncée par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, à l'occasion du souper-bénéfice de la fondation.

Par l'entremise de son programme de bourses, initiative à la fois performante et fort populaire, la fondation Héritage faune encourage le développement d'une offre de services variée autour de la pêche hivernale, de façon à intéresser les jeunes et les non-initiés. La valorisation de cette activité auprès des familles figure également au nombre des objectifs poursuivis.

L'année dernière, la contribution du Gouvernement du Québec a servi de levier permettant au programme de bourses de la fondation Héritage faune de contribuer à la réalisation de 48 projets distincts, grâce auxquels plus de 5000 personnes ont été initiées à la pêche hivernale.

Citations :

« La pêche hivernale fait partie intégrante de notre patrimoine. Voilà pourquoi il importe de lui assurer une relève passionnée, qui bénéficiera du dynamisme de partenaires fauniques qui ont à coeur le développement et la mise en valeur des ressources du territoire québécois. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Cette aide financière destinée à la relève représente un geste concret visant à soutenir les initiatives de mise en valeur de la pêche hivernale portées, entre autres, par les associations régionales et locales de chasseurs et de pêcheurs des diverses régions du Québec. La bonne nouvelle annoncée par le ministre Dufour confirme l'importance du travail de chacun en matière de promotion et d'accès à la pêche hivernale. »

M. Yves Lachapelle, président de la fondation Héritage faune

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs https://twitter.com/MFFP_Quebec Pour plus d'information sur le programme, consultez le http://www.fedecp.com/la-fondation/bourses ou communiquez avec la fondation. Suivez la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs sur Facebook :

https://www.facebook.com/federationcp/

Sources : Véronique Boulanger Attachée de presse Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs Tél. : 581 985-7440

Hélèna Baron-Gauthier Coordonnatrice Fondation Héritage faune Tél. : 581 888-9581

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 16 novembre 2018 à 19:10 et diffusé par :