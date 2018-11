Avis - Un supplément non autorisé, « DHEA de 21st Century », saisi dans un magasin de Moose Jaw, SK, est étiqueté comme contenant une substance contrôlée et peut présenter de graves risques pour la santé







Problème

Santé Canada a saisi le « DHEA 21st Century », en raison du contenu affiché de déhydroépiandrostérone (DHEA), une substance contrôlée qui peut présenter de graves risques pour la santé. « DHEA 21st Century » est un produit non autorisé présenté comme fournissant « un soutien au système immunitaire, un bien-être mental et rehaussant les niveaux d'énergie ».

Le produit a été saisi à Alternate Root Organics (16 Rue Athabasca Ouest) à Moose Jaw, Saskatchewan.

Personnes touchées

Les consommateurs ayant acheté ou utilisé ce produit.

Produits touchés

Capsules de DHEA de 21st Century

Ce que vous devez faire

Cessez de prendre ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits et avez des préoccupations relatives à votre santé.

Lisez l'étiquette des produits que vous achetez afin de confirmer que Santé Canada en a évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité. L'étiquette de tout produit de santé dont la vente est autorisée par Santé Canada porte un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit naturel (NPN).

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi le produit non autorisé. Santé Canada entreprendra des mesures additionnelles si d'autres produits ou fournisseurs non autorisés étaient repérés, y compris informer les consommateurs au besoin.

Contexte

La déhydroépiandrostérone (DHEA) est une substance contrôlée qui peut causer des taux anormalement élevés d'hormones femelles et d'hormones mâles dans le corps et peut augmenter le risque de cancers de la prostate, du sein, des ovaires et d'autres cancers hormono-sensibles. Les possibles effets indésirables comprennent des maladies cardiovasculaires graves, des changements de la fertilité et de la production de spermatozoïdes. Les personnes ayant des antécédents d'anomalies du rythme cardiaque, des troubles de coagulation sanguine, des maladies du foie et les femmes enceintes ou allaitantes devraient éviter la DHEA.

