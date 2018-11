Avis aux médias - Éric Girard se joindra à la marche Garde-manger en danger, dimanche, à Montréal







QUÉBEC, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le député du Lac St-Jean et adjoint-parlementaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Éric Girard, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin participeront à la grande marche Garde-manger en danger, organisée par l'Union des producteurs agricoles (UPA) qui réunira des marcheurs de partout au Québec soucieux de notre avenir alimentaire.

AIDE-MÉMOIRE



DATE :

Le dimanche 18 novembre 2018



HEURE :

13 h 30 (Départ de la marche)



LIEU :

Parc Lafontaine

Au coin de la rue Cherrier et de l'avenue du Parc-La Fontaine

Montréal



SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

