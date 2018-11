TECSYS fait l'acquisition d'OrderDynamics afin de développer les capacités de distribution omnicanale pour les entreprises de commerce électronique







MONTRÉAL, 16 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECSYS Inc. (TSX : TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'OrderDynamics Corporation, un chef de file en forte croissance dans le domaine des logiciels de gestion des commandes distribuées et prêts à l'emploi basé à Richmond Hill, dans l'Ontario. Dans l'ère du traitement des commandes omnicanales et des attentes élevées des détaillants et des consommateurs, OrderDynamics excelle dans la fourniture d'une technologie intuitive simplifiant la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail. Les solutions de pointe très performantes d'OrderDynamics ont acquis une notoriété remarquable dans le secteur et viendront compléter les fonctionnalités de la suite existante de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement de TECSYS. Cette association offre aux fournisseurs de logistique de tierce partie et aux détaillants, y compris aux chefs de marque, de nouveaux moyens de réussir dans le contexte concurrentiel actuel.

« Nous sommes heureux d'accueillir OrderDynamics dans la famille TECSYS », indique Peter Brereton, président et PDG de TECSYS. « OrderDynamics deviendra un membre très apprécié de notre équipe, avec une grande expertise dans le domaine de la vente au détail au grand public. L'association puissante de nos deux sociétés étendra notre portée sur ce segment qui évolue rapidement et tirera parti de notre présence existante sur les marchés clés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Australie. »

Cette acquisition arrive à point nommé, car les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus souples et intégrées verticalement, les entreprises étant en mesure de s'adapter au niveau de commandes des clients. Répondre aux demandes des clients (ce qui comprend généralement la gestion d'envois accélérés et l'obtention de taux de traitement de 100 %) nécessite un niveau élevé de flexibilité technologique au sein de la chaîne d'approvisionnement. La solution de pointe d'OrderDynamics permet aux commerçants détaillants et aux chefs de marque d'optimiser les canaux de commandes entrants du commerce grand public, d'augmenter les ventes au détail, de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la satisfaction des clients.

« Je suis enthousiaste à l'idée de découvrir ce que l'avenir réserve à OrderDynamics en tant que membre de la famille TECSYS », a déclaré Nick McLean, PDG d'OrderDynamics. « Nous savons que nos employés vont désormais travailler dans un nouvel environnement merveilleux, avec une culture chaleureuse et toujours le même engagement : aider les clients fidèles à réussir. »

L'ajout de la technologie OrderDynamics à la suite TECSYS offre également aux fournisseurs de logistique de tierce partie de nouvelles possibilités d'étendre leur plateforme de distribution TECSYS actuelle avec des fonctionnalités souvent demandées. En particulier, les fournisseurs de logistique de tierce partie sont de plus en plus appelés à fournir des fonctionnalités de gestion des commandes distribuées et de traitement électronique dynamique pour accroître les activités liées au commerce au détail.

TECSYS a acquis 100 % des actions et pris en charge l'encours de la dette d'OrderDynamics pour un prix d'achat global de 13 375 000 $, sous réserve d'un ajustement. TECSYS a financé le prix d'achat avec de la trésorerie existante. Avec une prévision des produits d'OrderDynamics s'élevant à 7 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 30 % sur un an pour l'exercice clos le 31 mars 2019, et un BAIIA négatif (une mesure non définie par les IFRS) de 2 millions de dollars, TECSYS s'attend à une incidence positive sur la croissance des produits combinées et à des répercussions négatives à court terme sur le BAIIA combiné.

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omnicanal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2018. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

