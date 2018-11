Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - Félicitations à M. Gilbert Jolin, lauréat de la région de l'Outaouais







QUÉBEC, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, a procédé à la remise des prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard?Morin le 16 novembre dernier à l'hôtel du Parlement. À l'occasion de cette 26e édition, 24 prix ont été remis dans diverses catégories à des personnes qui se sont distinguées par leur engagement bénévole et à des organisations pour le soutien qu'elles offrent.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, se joint à Mme Charest pour féliciter chaleureusement M. Gilbert Jolin de son engagement exceptionnel et profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui contribuent bénévolement au dynamisme de la région.

Citations :

« Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin met en lumière le travail de gens qui ont à coeur de favoriser la participation des jeunes, des adultes et des aînés à des activités physiques, de loisir et de sport. Je suis reconnaissante du dévouement et de la passion dont font preuve celles et ceux qui s'engagent bénévolement pour contribuer au bien-être de leur communauté. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

« Au nom de l'ensemble des citoyennes et citoyens de la région de l'Outaouais, je remercie M. Gilbert Jolin de son engagement bénévole. Je souhaite que ce prix vous encourage à poursuivre votre bénévolat avec l'enthousiasme qui vous caractérise et qu'il soit une source de motivation pour d'autres. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Créé en 1992, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin rend hommage à des personnes et à des organisations qui se sont distinguées par la qualité de leur engagement bénévole.

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sports-Québec et l'Association québécoise du loisir municipal.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur les lauréates et lauréats ainsi que sur leurs accomplissements, vous pouvez consulter le site www.education.gouv.qc.ca/references/concours-et-prix/prix-dollard-morin/.

Sources : Alex Poulin

Attaché politique de la ministre

déléguée à l'Éducation

418 644-0664





Jean-Sébastien Tremblay

Attaché de presse du ministre de la

Famille et ministre responsable de la

région de l'Outaouais

418-575-0931

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation

Communiqué envoyé le 16 novembre 2018 à 18:00 et diffusé par :