Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin - Des lauréates et des lauréats inspirants

QUÉBEC, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but de souligner l'importance de l'action bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec, vingt-deux personnes et deux organisations ont été honorées par la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, lors de la cérémonie de remise des prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, qui a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Voici la liste des lauréats 2018 :

Volet National : ce volet met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir et d'un autre en sport, ayant une portée provinciale, nationale ou internationale.

Lauréat en loisir : M. Pierre G. Cartier

Lauréate en sport : M me Francine Cinq-Mars

Lauréate en loisir : M me Véronique Parent

Lauréat en sport : M. David Comeau

Municipalité lauréate : Ville de Pointe-Claire

Organisme lauréat : Événements Harricana

Lauréat : M. Michel Beauregard

Citation :

« Vous avez choisi de partager vos connaissances et de mettre à profit vos compétences avec les autres. Vous avez fait du principe de donner au suivant, votre mode de vie. Le Québec peut être fier du temps et des efforts que vous déployez pour le bien-être de notre collectivité. Je suis de ceux et celles qui ont pu en bénéficier et je ne l'oublierai jamais. Je suis reconnaissante de votre engagement. Je vous félicite et j'espère que ce prix sera aussi un signe de reconnaissance pour tous les bénévoles qui vous entourent! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation

Faits saillants :

Créé en 1992, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin vise à mettre en valeur l'apport inestimable de ces personnes au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens.

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sports?Québec et l'Association québécoise du loisir municipal.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur les lauréates et lauréats ainsi que sur leurs accomplissements, vous pouvez consulter le site www.education.gouv.qc.ca/references/concours-et-prix/prix-dollard-morin/. Les médias pourront obtenir les photos officielles de l'événement dès lundi en communiquant avec le Ministère par téléphone au 418 528-2265, poste 3144.

Au Québec, on bouge! : https://www.facebook.com/auquebeconbouge

ANNEXE

Liste complète des lauréates et des lauréats

Volet Régional Mme Lisette Rioux Lauréate régionale 2018 Bas-Saint-Laurent M. Michel Brassard Lauréat régional 2018 Saguenay ? Lac-Saint-Jean Mme Lucie Papillon Lauréate régionale 2018 Capitale-Nationale M. Jacques Lamy Lauréat régional 2018 Mauricie M. Angelo Cristofanilli Lauréat régional 2018 Estrie Mme Manon Benoit Lauréate régionale 2018 Montréal M. Gilbert Jolin Lauréat régional 2018 Outaouais M. Guy Nolet Lauréat régional 2018 Abitibi-Témiscamingue M. Pierre Gosselin Lauréat régional 2018 Côte-Nord M. Claude Paradis Lauréat régional 2018 Nord-du-Québec M. Michel Cayouette Lauréat régional 2018 Gaspésie ? Îles-de-la-Madeleine M. Bertrand Parent Lauréat régional 2018 Chaudière-Appalaches Mme Henriette Lépine Lauréate régionale 2018 Laval Mme Lise Jollet Lauréate régionale 2018 Lanaudière M. Gilles de la Chevrotière Lauréat régional 2018 Laurentides M. Jean Poulin Lauréat régional 2018 Montérégie Mme Lyne Hébert Lauréate régionale 2018 Centre-du-Québec Volet Relève Mme Véronique Parent Lauréate Relève 2018 Loisir M. David Comeau Lauréat Relève 2018 Sport Volet National M. Pierre G. Cartier Lauréat national 2018 Loisir Mme Francine Cinq-Mars Lauréate nationale 2018 Sport Volet Soutien au bénévolat Ville de Pointe-Claire Lauréate Soutien au bénévolat 2018 Municipalité Événements Harricana Lauréat Soutien au bénévolat 2018 Organisme Prix Hommage M. Michel Beauregard Lauréat Prix spécial 2018 Engagement exceptionnel

