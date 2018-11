Manifestations étudiantes au sujet de la compensation pour les stagiaires - « Notre gouvernement travaille déjà à trouver des solutions satisfaisantes concernant les stages » - Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur







QUÉBEC, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Alors que tout indique que plusieurs associations étudiantes tiendront des manifestations lundi, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, rappelle qu'un état des lieux est à faire en ce qui concerne les conditions de stages. Le gouvernement du Québec accomplit présentement des travaux d'analyse en ce sens.

Citation :

« Au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs membres de la communauté étudiante ainsi que leurs représentants et représentantes. J'ai pleinement conscience de la situation actuelle et je reconnais que des iniquités quant à la compensation des stages peuvent être perçues par les étudiants. Par conséquent, j'ai demandé au Ministère de faire un état des lieux. Dans un avenir rapproché, j'irai à la rencontre des étudiants, des établissements d'enseignement et des milieux de stage pour que nous réfléchissions ensemble à des solutions satisfaisantes pour tous et toutes. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

