Les Canadiens sont invités à bâtir des communautés et à agir pour la paix. Semaine de la paix du YMCA du 17 au 24 novembre







TORONTO, 16 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 17 au 24 novembre, la Semaine de la paix du YMCA célébrera la paix dans nos communautés et réfléchira au travail réalisé en sa faveur toute l'année, au YMCA comme ailleurs.



La Semaine de la paix offre des activités pour aider les enfants, les jeunes et les adultes à explorer la paix selon une perspective personnelle, locale et mondiale. Collectivement, les YMCA canadiens demandent aux gens de bâtir des communautés et d'agir pour la paix.

La paix représente plus que l'absence de violence et de conflits. C'est le travail continu de créer et recréer un climat d'équité, d'inclusion, d'empathie, de sécurité et de respect envers la diversité. La pacification est au coeur de l'engagement du YMCA de renforcer les assises de communautés en santé.

«?Le YMCA travaille chaque jour à bâtir une culture de paix. En partageant ce message, nous sommes en mesure d'inspirer les autres à s'engager dans des actions de pacification?», précise Brenda Flaherty, présidente du Conseil d'administration de YMCA Canada.

«?Tout le monde peut jouer un rôle dans la création de communautés pacifiques où les gens sentent qu'ils ont leur place. Les actions en faveur de la paix peuvent être petites, des gestes de tous les jours : mais elles auront une portée immense sur ceux qui nous entourent?», affirme Peter Dinsdale, président et PDG de YMCA Canada.

Les YMCA partout au pays organisent une variété d'évènements et de célébrations : informez-vous auprès de votre YMCA local pour avoir plus d'informations sur les façons de participer : ymca.ca/semainedelapaix.

À propos de YMCA Canada

Le YMCA est une association dynamique qui mobilise des gens autour d'un objectif commun : favoriser chez tous un sentiment d'appartenance. En cette ère d'enjeux sociaux complexes, le YMCA est résolument déterminé à bâtir des collectivités en santé et à encourager les Canadiens et Canadiennes à se joindre au mouvement, à redonner et à développer les relations, les compétences et la confiance en soi dont ils ont besoin pour réussir.

YMCA Canada est un organisme de bienfaisance et le bureau national de la Fédération canadienne des YMCA qui soutient 46 Associations membres. Depuis plus d'un siècle, nous sommes au coeur des communautés partout au pays, nous répondons aux besoins en constante évolution et nous fournissons des services communautaires essentiels.

Pour en savoir plus, consultez le site ymca.ca.

