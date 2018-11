Colabor annonce un plan de rationalisation







BOUCHERVILLE, Québec, 16 nov. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce qu'elle met de l'avant un plan de rationalisation de ses effectifs afin d'optimiser ses activités d'exploitation. Ce plan, approuvé par le conseil d'administration, vise à permettre à Colabor d'améliorer son efficacité opérationnelle, sa rentabilité et sa compétitivité.



La mise en oeuvre du plan se traduit par l'abolition de 51 postes, soit environ 3.7 % des effectifs totaux de la Société. La portée du plan englobe la plupart des divisions de Colabor au Québec et en Ontario avec notamment, la fermeture de son établissement de libre-service en gros de la rue Logan en Ontario.

Ces mesures devraient entrainer une économie annuelle estimée à 2,9 M$, avant impôts, lesquelles se matérialiseront progressivement à partir du trimestre en cours et auront plein effet lors de l'exercice 2019. Colabor comptabilisera une charge non liée aux opérations courantes d'environ 1,1 M$, avant impôts, dans ses résultats du dernier trimestre de l'exercice 2018.

« Cette décision difficile devait être prise afin d'alléger notre structure organisationnelle et améliorer notre efficacité dans un contexte d'affaires en constante évolution, » a commenté Lionel Ettedgui, président et chef de la direction de Colabor.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont associés à des risques, incertitudes et hypothèses, à l'analyse de la structure d'endettement et des alternatives disponibles et ceux mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com), incluant quant au risque de dilution pour les actionnaires existants, et ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux segments, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités Broadline.

Pour plus d'informations :

Groupe Colabor Inc.

Mario Brin, MBA, IAS.A.

Premier vice-président et chef de la direction financière par intérim

Tél : 450-449-0026 poste 1308

Télec. : 450-449-6180

mario.brin@colabor.com

