Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine







MONTRÉAL, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Planifier ses déplacements

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le transport collectif. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour trouver les emplacements des stationnements incitatifs, consultez le site de Mobilité Montréal.

ENTRAVES PRINCIPALES DE FIN DE SEMAINE (DE VENDREDI À LUNDI)

SECTEUR ÉCHANGEUR TURCOT

A15 / A20 / A720 | ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Bretelle A15 NORD (venant du pont Champlain) pour A15 NORD (Décarie)

A15 NORD à la sortie 63-O (A20 OUEST)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour principal : via la bretelle pour l'A20 OUEST, continuer jusqu'à la sortie 60 pour l'A13 NORD, sortie 3-E pour l'A520 EST, A40 EST et continuer jusqu'à l'A15 NORD/Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Détour réseau local : sur l'A20 OUEST, prendre la sortie 65 pour boul. Angrignon, rue Pullman, boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boul. Cavendish, rue Sherbrooke et boul. Décarie

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour A20 OUEST (vers Dorval)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A15 SUD, continuer jusqu'à la sortie 62 pour les boulevards De La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon, rue Saint-Patrick, rue Clément et R138 EST/échangeur Saint-Pierre.

Bretelle A20 EST (du Souvenir) pour A15 NORD (Décarie)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : Via la bretelle A-720 EST, sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque, rue de la Montagne, rue Saint-Antoine Ouest, A-720 OUEST (via l'entrée à la hauteur rue Rose-de-Lima), continuer A-20 OUEST jusqu'à la sortie 60 pour A-13 NORD, sortie 3-E pour A-520 EST, A-40 EST et A-15 NORD/Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Bretelle de A720 / R136 OUEST pour A15 NORD (Décarie)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : continuer A20 OUEST jusqu'à la sortie 60 pour l'A13 NORD, sortie 3-E pour l'A520 EST, A40 EST et A15 NORD/Laval dans l'échangeur des Laurentides.

Réseau local et CUSM : via la sortie 65 (boul. Angrignon), rue Pullman, boul. de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boul. Cavendish, rue Sherbrooke et boul. Décarie.

Bretelle A15 SUD (Décarie) pour R136 EST / A720 (centre-ville)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle A15 SUD, sortie 60 pour l'A10 OUEST (Bonaventure), rue Duke, boul. Robert-Bourassa et A720 EST ou rue Saint-Antoine Est.

Pour l'av. Atwater et les rues Guy et de la Montagne : via les rues Duke, William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine Ouest.

RUE NOTRE-DAME

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre l'av. de Carillon et le boul. Monk (sous les bretelles de l'A15 dans l'échangeur)

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : en provenance de :

rue Notre-Dame (ouest) : via boul. Monk, rue Saint-Patrick, rue Cabot et rue Saint-Rémi

(ouest) : via boul. Monk, rue Saint-Patrick, rue Cabot et rue Saint-Rémi boul. Monk (nord) : via rue Notre-Dame Ouest, Place Turcot, rue Philippe-Turcot et suivre le détour précédent

rue Notre-Dame (est) : via les rues De Courcelle, Saint-Ambroise , Saint-Rémi, Cabot, Saint-Patrick et boul. Monk

PONT HONORÉ-MERCIER

R138 | PONT HONORÉ-MERCIER

Montréal, Kahnawake

Dans les DEUX directions

circulation à contresens - 1 voie par direction, de samedi 1 h à lundi 5 h

Fermeture COMPLÈTE du pont Honoré-Mercier en direction de Kahnawake / Rive-Sud (R138 OUEST) et circulation à contresens sur le pont en direction de Montréal - 1 voie par direction.

Fermeture par défaut :

entrée de la rue Airlie pour la R138 OUEST. Détour via l'av. Lafleur et la rue Clément.

Note : la voie réservée en provenance de la rue Airlie ne sera accessible qu'aux autobus uniquement et ce, samedi et dimanche de 7 h à 22 h.

Largeur de la voie : 3,2 mètres dans chaque direction. Circulation permise pour les camions.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

A20 / R138 | ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Montréal

Bretelle A20 OUEST (du Souvenir) pour R138 OUEST (pont Mercier, 1re Avenue, avenue Dollard)

Sortie 63 (R138 OUEST, pont Mercier, 1re Avenue, avenue Dollard) de l'A20 OUEST

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : continuer A20 OUEST jusqu'à la sortie 58 (55e Avenue), y faire demi-tour, A20 EST et sortie 62 pour les usagers en direction de la 1re Avenue / av. Dollard et sortie 63 pour ceux se dirigeant vers la R138 OUEST et le pont Mercier.

Itinéraire facultatif : situé avant la sortie 63, via la sortie 65 pour le boul. Angrignon sud, ensuite les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick, Clément et entrée pour R138 OUEST.

A20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal

Direction OUEST

Entre l'entrée temporaire du boul. de Saint-Anne-de-Bellevue et l'échangeur Saint-Pierre (R138)

fermeture de 1 voie sur 3, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Note : risque de ralentissement durant le jour.

ÉCHANGEUR DES AUTOROUTES 13 ET 40

A13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Direction SUD

Entre la sortie 6 (A40) et l'entrée de l'A40 EST

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à samedi 10 h

Détour : via la bretelle pour l'A40 OUEST, continuer sur la voie de desserte, sortie pour les boul. Hymus/Alfred-Nobel, faire demi-tour, voie de desserte A40 EST et bretelle pour A13 SUD.

Fermeture par défaut :

bretelle de l'A40 OUEST pour l'A13 SUD ( Dorval , Lachine )

Détour : continuer sur la voie de desserte jusqu'à la sortie boul. Hymus/Alfred-Nobel et suivre le détour principal (A13 SUD ci-dessus).

À la hauteur de l'A40 dans l'échangeur

fermeture de 1 voie sur 2, samedi de 10 h à 16 h

SECTEUR A10 /R132 PONT CHAMPLAIN

A10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction OUEST / vers MONTRÉAL

Entre la sortie 11 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) et la R132

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A30 OUEST, sortie 65 pour le boul. Matte, R132 EST et bretelle pour A10 OUEST (Montréal, pont Champlain).

Réseau Local : via les boulevards Lapinière et Simard.

Direction EST / vers SHERBROOKE

Entre le pont Champlain et le boul. Taschereau (R134)

fermeture de 1 voie sur 3, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Note : projet du nouveau pont Champlain, sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

SECTEUR ÎLE-DES-SOEURS

A10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Direction EST / (vers la Rive-Sud, pont Champlain)

À la sortie 4 (A15 SUD, pont Champlain, Brossard),

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 5 h à lundi 5 h

Détour : via le boul. Gaétan-Laberge et la nouvelle entrée pour A15 SUD.

A15

Montréal

Direction SUD

Sortie 57-N (chemin de la Pointe Nord, Île des Soeurs)

fermeture de la sortie, de dimanche 5 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 57-S (boul. de l'Île-des-Soeurs). La sortie est située AVANT la sortie 57-N. Si manquée, continuer sur le pont Champlain et faire demi-tour dans les bretelles de la R132 à Brossard, revenir sur le pont Champlain et sortie 58 pour l'île des Soeurs.

Note : fermeture du boul. de l'Île-des-Soeurs, dans les deux directions, à la hauteur de l'A15, selon le même horaire.

A15

Montréal

Direction NORD

Sortie pour l'île des Soeurs

fermeture de la sortie, de vendredi 22 h à dimanche 5 h

Détour : via A10 OUEST, sortie 2 (avenue Pierre-Dupuy), demi-tour, A10 EST, sortie 4 pour le boul. Gaétan-Laberge, A15 SUD et sortie 57-S pour l'Île des Soeurs.

Note : projet du nouveau pont Champlain, sous la responsabilité du groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL). Site web Signature sur le Saint-Laurent.

A20 À SAINT-SIMON

A20 | AUTOROUTE JEAN-LESAGE

Saint-Simon

Direction EST

À la hauteur du rang Saint-Édouard

fermeture COMPLÈTE, de samedi 20 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie et l'entrée du rang Saint-Édouard (1 voie ouverte dans le détour).

FIN DES ENTRAVES PRINCIPALES DE LA FIN DE SEMAINE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A25 | TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

Montréal, Longueuil

Direction SUD

fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h à samedi 5 h

A40 | PONT CHARLES-DE GAULLE / AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Terrebonne, Montréal

Direction OUEST

Sur le pont Charles-De Gaulle (au-dessus de la rivière des Prairies)

Fermeture de 2 voies sur 3 :

de vendredi 22 h 30 à samedi 6 h 30

de dimanche 23 h à lundi 4 h 30

R134 | PONT JACQUES-CARTIER

Montréal, Longueuil

Direction OUEST / vers la RIVE-SUD

Fermeture de 1 voie sur 2 :

de vendredi 23 h à samedi 9 h

de dimanche 21 h à lundi 5 h

MONTRÉAL

A15 | AUTOROUTE DÉCARIE

Montréal

Direction SUD

Entre l'av. Royalmount et la rue Jean-Talon

fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut :

bretelle A40 OUEST pour A15 SUD, à 22 h 30. Détour :via A40 OUEST, sortie 65 (A-520 OUEST Côte-de-Liesse), faire demi-tour dans le rond-point, ensuite ch. de la Côte-de-Liesse Est et boul. Décarie Sud.

bretelle R-17 SUD (boul. Marcel-Laurin et boul. Décarie pour A-15 SUD et A40 EST, à 22 h.

Détour via la bretelle pour A40 OUEST, faire demi-tour au ch. Devonshire, ch. de la Côte-de-Liesse EST et A15 SUD ou A40 EST.

A25

Montréal

Direction SUD

Entre l'échangeur Anjou et la rue Beaubien (sortie 6)

fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Fermeture par défaut, selon le même horaire :

bretelles A40 EST et A25 SUD pour A25 SUD. Détour via A40 EST, faire demi-tour à la sortie 82 pour le boul. Roi-René, A40 OUEST et bretelle pour A25 SUD.

Note : fermeture de 1 voie sur 2 de la bretelle A40 OUEST pour A25 SUD, selon le même horaire.

A40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Senneville

Direction EST

Entre la sortie 41 (boul. des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 23 h à lundi 5 h

Détour : voie de desserte.

A40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Dans les DEUX directions

À la hauteur de la sortie 76 (boul. Lacordaire)

Fermeture de 2 voies sur 3 :

de dimanche 23 h à lundi 5 h / direction OUEST

de dimanche 23 h 30 à lundi 5 h / direction EST

A520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval, Montréal

Direction EST

Entre le rond-point Dorval et l'entrée de la 55e Avenue

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h 30

Détour pour A20 EST : sortie 58 (55e Avenue), 55e Avenue, 54e Avenue et A520 EST.

Détour pour A20 OUEST : sortie 56 O (aéroport), boul. Roméo-Vachon et A520 EST.

Direction OUEST

Entre la sortie 1-E (avenue Cardinal) et le rond-point Dorval

fermeture COMPLÈTE, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h 30

Détour : boulevard McMillan, avenue Michel-Jasmin, 55e Avenue et A20 OUEST

Fermeture par défaut :

entrée Roméo-Vachon : via A20 EST et demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue).

entrée McMillan : via l'avenue Michel-Jasmin et la 55e Avenue.

BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU

Montréal

Direction OUEST

À la hauteur de l'A40

Fermeture COMPLÈTE :

de vendredi 22 h à samedi 6 h

de dimanche 22 h à lundi 6 h

Détour : voie de desserte pour l'A40 OUEST, continuer jusqu'au boul. des Sources, faire demi-tour et voie de desserte EST.

Fermeture par défaut, même horaire/détour :

sortie de l'A40 OUEST pour le boul. de la Côte-Vertu.

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A640

Terrebonne

Dans les DEUX directions

À la hauteur de l'avenue Claude-Léveillée

Fermeture de 1 voie sur 2 :

de vendredi 23 h à samedi 4 h 30 / direction OUEST

de vendredi 23 h à samedi 5 h / direction EST

Fermeture par défaut, à compter de 22 h 30 :

sortie 35 (avenue Claude-Léveillée) del'A640 OUEST. Détour via A640 OUEST, faire demi-tour à la sortie 28 (R335).

A640

Terrebonne, Mascouche

Direction OUEST

Entre l'A25 et le chemin Gascon (R337)

fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 21 h à samedi 8 h

R125 | BOULEVARD PIE-IX

Laval

Direction SUD

Entre les boulevards Saint-Martin et de la Concorde

fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 20 h 30 à samedi 5 h

R335 | MONTÉE GAGNON

Sainte-Anne-des-Plaines

Dans les DEUX directions

Entre la rue Séraphin-Bouc et le boulevard Gibson

fermeture COMPLÈTE, de vendredi 21 h à samedi 7 h

Détour :

Direction NORD via la rue Séraphin-Bouc et boul. Gibson.

Direction SUD via le boul. Gibson et rue Séraphin-Bouc,

Note : la fermeture complète est située à la hauteur de la rue Saint-Pierre.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 . Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

