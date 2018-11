Mission économique de la mairesse Valérie Plante à Los Angeles - Montréal se positionne en matière de mobilité durable







MONTRÉAL, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Au cours de sa mission économique à Los Angeles, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a eu l'occasion de s'entretenir avec le maire de Los Angeles, Eric Garcetti. Lors de cette rencontre, les deux villes ont signé une entente de collaboration visant le partage des meilleures pratiques en matière de transport urbain, notamment pour l'implantation de transports intelligents et de mobilité durable.

La mairesse participait alors à LA CoMotion, un événement phare mobilisant des acteurs de premier plan et des pionniers en matière de mobilité urbaine, tels que opérateurs de transport en commun, des sociétés de capital-risque, ainsi que des entreprises innovantes développant les nouvelles technologies de la mobilité du futur.

« Je suis heureuse et énergisée de mon passage à LA CoMotion, alors que la véritable révolution de la mobilité qui se vit à Montréal retenait l'attention. Les liens que nous avons établi avec des intervenants clés du milieu, ainsi que l'entente de collaboration avec Los Angeles, nous permettront de faire évoluer nos politiques, nos programmes et nos pratiques en matière de mobilité, notamment en ce qui a trait aux nouvelles technologies et en tenant compte de sécurité, durabilité et d'équité », s'est réjouie Valérie Plante.

Montréal ville championne de la mobilité de l'UITP

De plus, après avoir partagé la tribune dans le cadre de la conférence LA CoMotion, M. Mohamed Mezghani, secrétaire général de l'Union Internationale des transports publics (UITP) et la mairesse ont annoncé que la Ville de Montréal se joint à la Communauté des champions de la mobilité. Cette première plateforme globale de dirigeants municipaux mène des actions concrètes de collaboration afin de réaliser la transition vers un système de transport intelligent, durable et intégré.

« Je suis honorée de rejoindre la Communauté des Champions de la mobilité et de participer aux travaux qui font avancer la mobilité durable. L'échange d'expertises contribue à l'atteinte de notre objectif commun: améliorer la qualité de vie de tous et toutes et cela passe par une meilleure offre en mobilité », a conclu Valérie Plante.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

