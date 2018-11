Mission économique de la mairesse Valérie Plante à Los Angeles - Montréal accueillera un nouveau studio VFX et des productions écoresponsables dès 2019







MONTRÉAL, le 16 nov. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, revient aujourd'hui d'une mission économique à Los Angeles en appui à l'industrie du cinéma et des effets spéciaux. Du 12 au 15 novembre, la délégation, organisée conjointement par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) et la Ville de Montréal, a multiplié les rencontres auprès de grands studios californiens.

« Cette mission économique nous a permis de promouvoir les talents, les installations, les programmes et le cadre urbain qui font de Montréal une destination extrêmement attrayante pour les productions cinématographiques américaines. Nous voulions augmenter le nombre de contrats dans ce secteur et nous pouvons dire : mission accomplie ! Je suis très heureuse d'accueillir le tout nouveau studio du géant des effets spéciaux Pixomondo à Montréal. Cet investissement privé créera 180 emplois de qualité au cours des trois prochaines années à Montréal », s'est réjoui la mairesse.

« Notre ville créative offre un extraordinaire bassin de talents et une qualité de vie qui font de Montréal la ville idéale pour des leaders de l'industrie du cinéma, de la télévision et des effets spéciaux, comme en témoigne l'arrivée en 2019 de SONY pour le tournage de la série télévisuelle Party of 5 dans les studios montréalais de Muse Entertainment », a ajouté la mairesse.

À Montréal, On tourne vert

L'industrie audiovisuelle a un impact environnemental important surtout en ce qui a trait aux activités liées aux plateaux de tournage ainsi qu'à la consommation d'énergie, aux émissions de gaz à effet de serre et à la génération de déchets.

« Je suis très fière d'avoir présenté au milieu américain de la production On tourne vert, un projet initié par le BCTQ et Québecor qui positionne Montréal comme pôle de production audiovisuelle écoresponsable. Les producteurs américains nous disent qu'à devis égal, ils favoriseront toujours la production écoresponsable. Grâce à la mobilisation du milieu de la production, nous faisons collectivement avancer notre engagement de faire de Montréal, une ville verte, prospère et axée sur le développement durable ! », a affirmé la mairesse.

En se dotant d'un plan d'action écoresponsable, l'industrie montréalaise et québécoise du cinéma et de la télévision pourra réduire son empreinte écologique et se positionner comme un leader en productions audiovisuelles écoresponsables, à l'instar des grands studios de l'Ouest canadien, des États-Unis, de la France et de l'Australie.

Les entreprises et organisations participantes à la mission

Les entreprises et organisations montréalaises qui ont participé à cette mission sont : BCTQ, SODEC, MELS, MTL Grandé, Difuze, Rodéo FX, AQTIS, IATSE 514, ACTRA, DGC, AIATSE 667, Attraction, Cinélande, Banque Nationale, DemersBeaulne, Groupe Star Suites.

